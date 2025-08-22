Live TV

Trei lideri europeni merg la Chișinău, pentru „a sprijini securitatea şi suveranitatea R. Moldova”. Nicușor Dan, invitat separat

Paris: Macron welcomes Moldova's President Maia Sandu
Emmanuel Macro a mai primit-o pe Maia Sandu la Elysee, în martie 2024. Foto: Profimedia Images
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la 27 august la Chişinău, de Ziua Independenţei, la invitaţia preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Totodată, la 31 august, de Ziua Limbii Române, preşedintele României, Nicuşor Dan, va merge la Chişinău, a informat vineri Preşedinția Republicii Moldova.

Cei trei lideri ai Franței, Germaniei și Poloniei, împreună cu preşedinta Maia Sandu vor susţine declaraţii de presă la sediul preşedinţiei şi, mai apoi, se vor adresa cetăţenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenţei, organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, potrivit sursei citate.

„Prin prezenţa lor, partenerii europeni îşi reconfirmă încrederea în Republica Moldova şi sprijinul pentru drumul său european”, se mai arată în comunicatul aparatului prezidenţial al Republicii Moldova.

Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, va merge la Chișinău președintele României, Nicușor Dan, mai arată Președinția R. Moldova.

Și Președinția Franței a anunțat vineri vizita celor trei lideri la Chişinău, ca formă de sprijin pentru Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, informează AFP, potrivit Agerpres.

La invitaţia preşedintei proeuropene Maia Sandu, cei trei lideri vor călători la Chişinău cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenţei Republicii Moldovei pentru a „reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea şi parcursul european al Republicii Moldovei”.

Maia Sandu, care a câştigat alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 şi care sprijină Ucraina, a acuzat Rusia la sfârşitul lunii iulie că a desfăşurat o operaţiune complexă şi coordonată de interferenţă „fără precedent” pentru a atrage Republica Moldova proeuropeană în tabăra sa în perspectiva alegerilor legislative din 28 septembrie.

Moscova vrea să „controleze din toamnă” această ţară, care se învecinează cu Uniunea Europeană (UE) şi Ucraina, prin mecanisme de cumpărare de voturi şi finanţare cu „criptomonede”, „100 de milioane de euro” fiind alocaţi în acest scop, a denunţat ea, arătând că în acest demers şi reţeaua de socializare Telegram are o responsabilitate.

Maia Sandu a acuzat cele două forţe principale de opoziţie că exploatează acest plan pentru a o priva de o majoritate parlamentară care ar aduce mai aproape fosta republică sovietică de integrarea în UE.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu se află în frunte în ceea ce priveşte intenţiile de vot (39%) în cel mai recent sondaj de la mijlocul lunii iulie.

În timpul unei întâlniri cu Maia Sandu la Palatul Elysee, la 10 martie, Emmanuel Macron a denunţat „încercările din ce în ce mai lipsite de inhibiţie ale Rusiei de a destabiliza” Republica Moldova şi „instituţiile sale democratice”.

Cu acel prilej, Macron şi-a exprimat dorinţa de „a ne consolida în continuare cooperarea pentru a creşte rezistenţa Moldovei la interferenţele străine”.

Republica Moldova este considerată deosebit de vulnerabilă de către occidentali, de la invazia Rusiei în Ucraina. Frontierele sale recunoscute la nivel internaţional includ Transnistria, o regiune separatistă prorusă, aminteşte AFP.

