Trump şi Merz încearcă să detensioneze relaţiile dintre SUA şi Germania după disputa privind Iranul: „Ne-am coordonat poziţiile”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că a purtat o „convorbire telefonică bună” cu preşedintele american Donald Trump, în urma unor tensiuni recente care l-au determinat pe preşedintele american să anunţe retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, relatează AFP și News.ro

„Am avut o conversaţie telefonică bună cu Donald Trump, la întoarcerea sa din China”, anunţă pe X Friedrich Merz.

„Statele Unite şi Germania sunt parteneri solizi în cadrul unei NATO puternice”, scrie cancelarul german.

La începutul lui mai, Statele Unite au anunţat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, în decurs de un an, reprezentând 15% dintre trupele americane prezente în această ţară.

Această măsură a intervenit după ce Donald Trump şi-a exprimat iritarea faţă de cancelarul german cu privire la Războiul din Iran.

Friedrich Merz a înfuriat Casa Albă după ce a declarat, la 27 aprilie, în timpul unei vizite la o şcoală germană, că „americanii nu au în mod evident nicio strategie” în Războiul din Iran, iar Teheranul „umileşte” prima putere mondială.

Merz insistă în mesajul postat vineri pe X asupra punctelor de acord cu Washingtonul în Războiul din Iran al Statelor Unite şi Israelului.

„Suntem de acord: Iranul trebuie acum să se aşeze la masa negocierilor. El trebuie să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Teheranul nu trebuie să deţină arma nucleară”, scrie pe X cancelarul german.

„Am discutat, de asemenea, despre o soluţie paşnică în Ucraina şi ne-am coordonat poziţiile în vederea unui summit NATO la Ankara, la 7 şi 8 iulie”, anunţă pe X Merz.

Germania, prima economie a Uniunii Europene (UE) şi principalul susţinător militar al Ucrainei, s-a lansat, sub conducerea lui Friedrich Merz, într-o importantă consolidare a forţelor armate germane, cu scopul de a face faţă unei Rusii ostile şi de a reduce dependenţa apărării europene de Statele Unite.

