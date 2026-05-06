Ce sunt „agenții cu costuri reduse”. Avertismentul șefului serviciilor secrete din Polonia

Rusia recurge din ce în ce mai mult la „agenți cu costuri reduse” și exploatează radicalizarea online a tinerilor pentru a desfășura operațiuni de sabotaj și de influențare în Polonia, a declarat șeful Agenției de Securitate Internă (ABW) pentru cotidianul Rzeczpospolita.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Polonia a expulzat treptat diplomații ruși, a închis consulatele rusești și a înăsprit măsurile de contrainformații pentru a combate operațiunile hibride ale Kremlinului în țară.

Acest lucru a îngreunat coordonarea de către Moscova a campaniilor de influență și hibride din avanposturile oficiale și a determinat Kremlinul să recruteze agenți neprofesioniști vulnerabili online și prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.

„Mai precis, îi numim agenți cu costuri reduse”, a spus șeful ABW, Rafał Syrysko, descriind persoanele „pe care serviciile ostile le pot folosi relativ ieftin, rapid și fără a fi nevoie de contact direct”.

Astfel de agenți sunt greu de detectat de către birou din cauza numărului mare de persoane care pot fi recrutate în Polonia, a spus el.

Syrysko a afirmat că această abordare permite Rusiei să organizeze numeroase acțiuni de mică amploare, capabile să mascheze operațiuni mai ample și să pună la grea încercare serviciile de securitate.

Însă activitățile nu se limitează la acte de vandalism de mică amploare. „Observăm că sunt folosite și în operațiuni mult mai grave: incendieri, agresiuni, acte de sabotaj sau acțiuni care implică materiale explozive”, a spus el.

Polonia, un nod cheie pentru ajutorul militar și umanitar occidental acordat Ucrainei, a devenit o țintă principală pentru astfel de operațiuni. De la începutul războiului, 82 de persoane din Polonia au fost acuzate de infracțiuni legate de spionaj, potrivit ABW.

Syrysko a afirmat că Rusia recrutează și din cercurile criminale, estompând granița dintre activitatea de informații și crima organizată. „Din punctul de vedere al adversarului, acest lucru scurtează procesul de pregătire a operațiunilor”, a spus el.

Generația radicală

În același timp, el a avertizat asupra unei amenințări tot mai mari și mai difuze: radicalizarea tinerilor în mediul online.

„Acest fenomen este deosebit de îngrijorător”, a afirmat el, subliniind că expunerea la conținut violent, la propaganda extremistă și la comunitățile online care glorifică autorii atacurilor în masă „acționează ca un otravă administrată în doze mici”.

„În mai 2025, ofițerii ABW au reținut un tânăr de 17 ani care pregătea un atac în masă și își declara sprijinul pentru ideologia așa-numitului Stat Islamic”, a spus el. „O lună mai târziu, trei tineri de 19 ani au fost acuzați de planificarea unui atac terorist, inclusiv asupra unei școli locale.”

Platformele de mesagerie criptată și spațiile online anonime accelerează această tendință, a susținut Syrysko.

Terorismul rus

El a adăugat că operațiunile rusești au testat, de asemenea, atacuri cu potențial catastrofal, inclusiv tentative care implicau dispozitive incendiare în transportul aerian și comploturi care ar fi putut provoca dezastre feroviare.

„Nu avem nicio îndoială”, a spus el când a fost întrebat dacă serviciile rusești erau pregătite să comită acte teroriste. „Vorbim despre acest lucru pe baza unor dovezi.”

Autoritățile poloneze au dejucat mai multe comploturi încă din faza de pregătire, inclusiv o încercare de a sprijini un atac asupra președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy pe teritoriul polonez, a spus el.

Dincolo de Rusia, Syrysko a subliniat eforturile pe termen lung ale Chinei de a construi rețele de influență în Polonia prin legături economice și campanii de soft power menite să facă guvernarea autoritară să pară atractivă.

