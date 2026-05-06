Live TV

Ce sunt „agenții cu costuri reduse”. Avertismentul șefului serviciilor secrete din Polonia

Data publicării:
Spioni rusi profimedia
Foto: Profimedia
Din articol
Generația radicală Terorismul rus

Rusia recurge din ce în ce mai mult la „agenți cu costuri reduse” și exploatează radicalizarea online a tinerilor pentru a desfășura operațiuni de sabotaj și de influențare în Polonia, a declarat șeful Agenției de Securitate Internă (ABW) pentru cotidianul Rzeczpospolita.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Polonia a expulzat treptat diplomații ruși, a închis consulatele rusești și a înăsprit măsurile de contrainformații pentru a combate operațiunile hibride ale Kremlinului în țară.

Acest lucru a îngreunat coordonarea de către Moscova a campaniilor de influență și hibride din avanposturile oficiale și a determinat Kremlinul să recruteze agenți neprofesioniști vulnerabili online și prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.

„Mai precis, îi numim agenți cu costuri reduse”, a spus șeful ABW, Rafał Syrysko, descriind persoanele „pe care serviciile ostile le pot folosi relativ ieftin, rapid și fără a fi nevoie de contact direct”.

Astfel de agenți sunt greu de detectat de către birou din cauza numărului mare de persoane care pot fi recrutate în Polonia, a spus el.

Syrysko a afirmat că această abordare permite Rusiei să organizeze numeroase acțiuni de mică amploare, capabile să mascheze operațiuni mai ample și să pună la grea încercare serviciile de securitate.

Însă activitățile nu se limitează la acte de vandalism de mică amploare. „Observăm că sunt folosite și în operațiuni mult mai grave: incendieri, agresiuni, acte de sabotaj sau acțiuni care implică materiale explozive”, a spus el.

Polonia, un nod cheie pentru ajutorul militar și umanitar occidental acordat Ucrainei, a devenit o țintă principală pentru astfel de operațiuni. De la începutul războiului, 82 de persoane din Polonia au fost acuzate de infracțiuni legate de spionaj, potrivit ABW.

Syrysko a afirmat că Rusia recrutează și din cercurile criminale, estompând granița dintre activitatea de informații și crima organizată. „Din punctul de vedere al adversarului, acest lucru scurtează procesul de pregătire a operațiunilor”, a spus el.

Generația radicală

În același timp, el a avertizat asupra unei amenințări tot mai mari și mai difuze: radicalizarea tinerilor în mediul online.

„Acest fenomen este deosebit de îngrijorător”, a afirmat el, subliniind că expunerea la conținut violent, la propaganda extremistă și la comunitățile online care glorifică autorii atacurilor în masă „acționează ca un otravă administrată în doze mici”.

„În mai 2025, ofițerii ABW au reținut un tânăr de 17 ani care pregătea un atac în masă și își declara sprijinul pentru ideologia așa-numitului Stat Islamic”, a spus el. „O lună mai târziu, trei tineri de 19 ani au fost acuzați de planificarea unui atac terorist, inclusiv asupra unei școli locale.”

Platformele de mesagerie criptată și spațiile online anonime accelerează această tendință, a susținut Syrysko.

Terorismul rus

El a adăugat că operațiunile rusești au testat, de asemenea, atacuri cu potențial catastrofal, inclusiv tentative care implicau dispozitive incendiare în transportul aerian și comploturi care ar fi putut provoca dezastre feroviare.

„Nu avem nicio îndoială”, a spus el când a fost întrebat dacă serviciile rusești erau pregătite să comită acte teroriste. „Vorbim despre acest lucru pe baza unor dovezi.”

Autoritățile poloneze au dejucat mai multe comploturi încă din faza de pregătire, inclusiv o încercare de a sprijini un atac asupra președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy pe teritoriul polonez, a spus el.

Dincolo de Rusia, Syrysko a subliniat eforturile pe termen lung ale Chinei de a construi rețele de influență în Polonia prin legături economice și campanii de soft power menite să facă guvernarea autoritară să pară atractivă.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Digi Sport
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Care sunt trupele de elită ale SUA care vor părăsi în curând Germania. România, Polonia sau SUA, ca posibil loc de găzduire
Austrian Parliament building in Vienna, capital of Austria on 3 May 2024
„Este inadmisibil”. Scandal diplomatic uriaș între Viena și Moscova. Trei diplomați ruși, expulzați din cauza „pădurii de antene”
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki.
Președintele Poloniei vrea o nouă Constituție pentru că „nu pot exista două centre de putere”. Reacția lui Tusk
Karol Nawrocki
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, face un prim pas pentru o nouă Constituţie
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk avertizează: „Ultimul lucru de care avem nevoie este un conflict în cadrul NATO”
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan începe de astăzi...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat...
ID325722_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ludovic Orban: „Nicușor Dan greșește grav. PSD nu e un partid...
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul...
Ultimele știri
Recepţia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei, anulată. Explicația Administrației Prezidențiale
Iranul anunţă un nou sistem de reglementare a traficului în Strâmtoarea Ormuz. Cum funcționează
Cum alegi digi24.ro ca sursa ta preferată de știri pe Google
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
După Dinamo, MM Stoica a anunțat schimbarea siglei FCSB. Cum ar arăta noua variantă: „Îmi place mult”. Foto
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Managementul de milioane. Cât costă ”creierele” care decid soarta gazelor din Neptun Deep. Salariile...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
Pro FM
Sting nu vrea să le lase averea de 550 de milioane de dolari copiilor săi: „E o formă de abuz să nu-i...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Din 10 lei încasați, statul cheltuie 9 lei pe pensii și pe salariile bugetarilor. Mai e loc să crească?
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Un cățel pierdut a intrat pe teren la un meci al echipei lui Angel Di Maria. Stăpânii l-au găsit după ce a...
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...