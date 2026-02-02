Live TV

Trump spune că poate rezolva problema financiară a ONU: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări”

Donald Trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pericol de colaps financiar, el lăudându-se cu abilitatea sa de a convinge membrii să achite cotizaţiile restante, relatează Politico.

Dar duminică el a refuzat să spună dacă Statele Unite vor achita miliardele de dolari pe care le datorează organismului internaţional.

Trump, vorbind din Florida, a spus că nu ştia că Statele Unite sunt în întârziere cu angajamentele faţă de ONU, dar era sigur că poate „rezolva problema foarte uşor” şi că poate convinge alte ţări să plătească – dacă ONU ar cere acest lucru.

„Dacă ar veni la Trump şi i-ar spune, i-aş convinge pe toţi să plătească, la fel cum am convins NATO să plătească”, a spus el, referindu-se la sine la persoana a treia, potrivit News.ro. 

„Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări şi ele ar trimite cecurile în câteva minute”, adaugă acesta.

Comentariile lui Trump vin în urma unui articol publicat în The New York Times, în care se menţionează că înalţi oficiali ai ONU au avertizat că organizaţia ar putea fi nevoită să-şi reducă operaţiunile – sau chiar să-şi închidă sediul din New York – dacă rămâne fără fonduri.

Trump a respins ideea din start. „Nu cred că este potrivit. ONU nu va părăsi New Yorkul şi nu va părăsi Statele Unite, deoarece ONU are un potenţial enorm”, a spus Trump, adoptând un ton protector faţă de o instituţie pe care a atacat-o frecvent.

Declaraţiile lui Trump sunt remarcabile pentru un preşedinte care a adoptat doctrina „America First” şi care, în ultima lună, l-a capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, a ameninţat că va ataca Iranul şi că va lua Groenlanda de sub controlul danez.

Trump s-a retras, de asemenea, din numeroase instituţii multilaterale atât în primul, cât şi în al doilea mandat. Cel mai recent, în ianuarie, el a semnat un decret prezidenţial prin care SUA se retrag din 66 de organizaţii, agenţii şi comisii, inclusiv agenţia ONU pentru populaţie şi tratatul ONU care stabileşte negocierile internaţionale privind clima.

Anul trecut, administraţia Trump a redus cu sute de milioane de dolari ajutorul extern şi a desfiinţat USAID, prezentând în mod sistematic organizaţiile internaţionale ca mijloace prin care alte ţări profită de Statele Unite.

În acest context, apărarea Organizaţiei Naţiunilor Unite de către Trump – cel puţin în principiu – este surprinzătoare.

Deşi a insistat că organizaţia nu şi-a respectat promisiunea, el a prezentat-o ca o instituţie care rămâne indispensabilă, mai ales că rolul său pe scena mondială se va încheia în cele din urmă.

„Când nu voi mai fi aici pentru a soluţiona războaiele, ONU o poate face”, a spus el, recunoscând că nu va fi întotdeauna cel care intervine în conflictele globale. „Are un potenţial enorm. Enorm.”

