Medvedev spune că Trump este un lider eficient care caută pacea. „Contactele cu americanii au devenit mult mai productive”

Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus într-un interviu pentru Reuters că preşedintele american Donald Trump este „un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington.

Într-un interviu acordat Reuters, agenţiei ruse TASS şi bloggerului de război WarGonzo, Medvedev a afirmat că stilul uneori „impetuos” al lui Trump este „eficient”.

Întrebat dacă Trump este pozitiv sau negativ pentru Rusia și despre speculațiile nedovedite conform cărora Trump ar fi un fel de agent rus, Medvedev a spus că poporul american l-a ales pe Trump și că Moscova respectă această decizie.

„Este o persoană emoțională, dar, pe de altă parte, haosul la care se face referire în mod obișnuit, creat de activitățile sale, nu este în întregime adevărat”, a spus el.

„Este evident că în spatele acestui lucru se află o linie complet conștientă și competentă”, a continuat Medvedev, care a fost președintele Rusiei între 2008 și 2012.

„Trump vrea să intre în istorie ca un pacificator - și chiar încearcă acest lucru. Și de aceea contactele cu americanii au devenit mult mai productive,” a continuat Medvedev.

Referindu-se la declaraţiile lui Trump din august, potrivit cărora ar fi repoziţionat două submarine nucleare în ”regiuni adecvate”, ca răspuns la avertismentele lui Medvedev privind riscurile de război, oficialul rus a spus: „Încă nu le-am găsit.”

