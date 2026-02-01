Live TV

Medvedev spune că Trump este un lider eficient care caută pacea. „Contactele cu americanii au devenit mult mai productive”

Data publicării:
d medvedev priveste in sus
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia Images

Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus într-un interviu pentru Reuters că preşedintele american Donald Trump este un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington.

Într-un interviu acordat Reuters, agenţiei ruse TASS şi bloggerului de război WarGonzo, Medvedev a afirmat că stilul uneori impetuos” al lui Trump este „eficient”.

Întrebat dacă Trump este pozitiv sau negativ pentru Rusia și despre speculațiile nedovedite conform cărora Trump ar fi un fel de agent rus, Medvedev a spus că poporul american l-a ales pe Trump și că Moscova respectă această decizie.

„Este o persoană emoțională, dar, pe de altă parte, haosul la care se face referire în mod obișnuit, creat de activitățile sale, nu este în întregime adevărat”, a spus el.
„Este evident că în spatele acestui lucru se află o linie complet conștientă și competentă”, a continuat Medvedev, care a fost președintele Rusiei între 2008 și 2012.
„Trump vrea să intre în istorie ca un pacificator - și chiar încearcă acest lucru. Și de aceea contactele cu americanii au devenit mult mai productive,” a continuat Medvedev.

Referindu-se la declaraţiile lui Trump din august, potrivit cărora ar fi repoziţionat două submarine nucleare în ”regiuni adecvate”, ca răspuns la avertismentele lui Medvedev privind riscurile de război, oficialul rus a spus: „Încă nu le-am găsit.”

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
1
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
guvern
2
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
3
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
4
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala...
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Elon Musk afirmă că au funcționat „măsurile luate” pentru a împiedica Rusia să folosească rețeaua Starlink
Boris Pistorius
Ministrul german al Apărării susține că situația NATO amintește de o criză a unei căsnicii de 20 de ani: „Fuga sau lupta”
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Iran Holds Presidential Runoff Election
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui”
donald trump pe scara avionului
Donald Trump susține că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Havana: „Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei”
Recomandările redacţiei
persoana in ger
Meteorologii anunță un nou episod de ger, dar nu va fi afectată toată...
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Zilele geroase se văd în facturile la gaze: creșteri cu 30%. Dumitru...
baile felix lemn
Defrișările ilegale de la Băile Felix. Octavian Berceanu, fost șef al...
bancnote de euro
Zi istorică în Bulgaria: leva a fost retrasă din circulație. Euro a...
Ultimele știri
Cutremur în România, duminică după-amiază
Încă un deces după incendiul din Crans-Montana. Numărul victimelor a ajuns la 41
Crima din Cenei. Mărturiile mamei copilului de 13 ani: „Am peste 500 de ameninţări pe telefon. Suntem terorizaţi de oameni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate...
Fanatik.ro
Locul de cinste unde Daniel Pancu îl „bate” pe Mircea Lucescu. Care este explicația
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Adevărul
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi Sport
Andrei Rațiu a pus mâna pe Kylian Mbappe în careu și zeci de mii de oameni au reacționat la unison! Verdictul...
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce...
Newsweek
PSD are 3 condiții legate de pensii ca să rămână la guvernare. Care pensionari vor primi ajutor?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”