Ministrul german al Apărării susține că situația NATO amintește de o criză a unei căsnicii de 20 de ani: „Fuga sau lupta”

În contextul în care Donald Trump i-a denigrat pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a comparat situația actuală din Alianța Nord-Atlantică cu criza care apare după 20 de ani de căsătorie, conform European Pravda.

În cadrul unui interviu acordat RND, ministrul german al Apărării a fost întrebat dacă mai există certitudinea că, în cazul unui atac asupra unuia dintre membrii Alianței, SUA va veni în ajutor, conform tratatului.

În răspunsul său, Pistorius a spus că oamenii aflați într-un mariaj de lungă durată se confruntă cu o criză de încredere și cu înstrăinare. Există două variante de ieșire din această situație: să fugi sau să lupți pentru relație.

„Permiteți-mi să fac o comparație puțin neobișnuită. Oamenii care sunt căsătoriți de 20 de ani pot trece la un moment dat printr-o criză. O criză de încredere, o criză de înstrăinare. Sau se schimbă prioritățile în propria viziune asupra vieții. Atunci, simplificând, apar două impulsuri profund umane, instinctive: fuga sau lupta”, a remarcat el.

Pistorius a dat asigurări că încă vede unitatea NATO, precum și faptul că SUA nu intenționează să părăsească Alianța.

„Apropo, singurul care câștigă din această discuție este Putin”, a adăugat el.

Amintim că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, vorbind în fața congresmenilor pe 28 ianuarie, a declarat că NATO trebuie „reimaginată” – deși s-a grăbit să asigure că Statele Unite nu renunță la Alianță.

La rândul său, președintele american Donald Trump a admis că SUA „ar putea fi nevoite să aleagă” între realizarea ambițiilor de a cuceri Groenlanda și păstrarea NATO.

Citește și:

Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare (Politico)

Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang

Editor : A.M.G.