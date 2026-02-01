Live TV

Ministrul german al Apărării susține că situația NATO amintește de o criză a unei căsnicii de 20 de ani: „Fuga sau lupta”

Data publicării:
Boris Pistorius
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto: Profimedia

În contextul în care Donald Trump i-a denigrat pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a comparat situația actuală din Alianța Nord-Atlantică cu criza care apare după 20 de ani de căsătorie, conform European Pravda.

În cadrul unui interviu acordat RND, ministrul german al Apărării a fost întrebat dacă mai există certitudinea că, în cazul unui atac asupra unuia dintre membrii Alianței, SUA va veni în ajutor, conform tratatului.

În răspunsul său, Pistorius a spus că oamenii aflați într-un mariaj de lungă durată se confruntă cu o criză de încredere și cu înstrăinare. Există două variante de ieșire din această situație: să fugi sau să lupți pentru relație.

„Permiteți-mi să fac o comparație puțin neobișnuită. Oamenii care sunt căsătoriți de 20 de ani pot trece la un moment dat printr-o criză. O criză de încredere, o criză de înstrăinare. Sau se schimbă prioritățile în propria viziune asupra vieții. Atunci, simplificând, apar două impulsuri profund umane, instinctive: fuga sau lupta”, a remarcat el.

Pistorius a dat asigurări că încă vede unitatea NATO, precum și faptul că SUA nu intenționează să părăsească Alianța.

„Apropo, singurul care câștigă din această discuție este Putin”, a adăugat el.

Amintim că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, vorbind în fața congresmenilor pe 28 ianuarie, a declarat că NATO trebuie „reimaginată” – deși s-a grăbit să asigure că Statele Unite nu renunță la Alianță.

La rândul său, președintele american Donald Trump a admis că SUA „ar putea fi nevoite să aleagă” între realizarea ambițiilor de a cuceri Groenlanda și păstrarea NATO.

Citește și:

Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare (Politico)

Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
1
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
guvern
2
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile...
sediu si sgila CJUE
3
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru că nu a închis și nu...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
4
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
5
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Iran Holds Presidential Runoff Election
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui”
donald trump pe scara avionului
Donald Trump susține că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Havana: „Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei”
Donald Trump
Trump vrea un Arc de Triumf uriaș în capitala SUA: Aș vrea să fie cel mai mare
52447e5d-3cd6-4622-9f5b-f6f68d7a36eb
Conflict de viziuni asupra Groenlandei. Inuiții răspund ambițiilor lui Trump: „Nimeni nu deține teritoriul arctic, îl împărțim”
Recomandările redacţiei
barbat care se fereste de viscol
Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în...
Cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia de internet a SUA
Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența...
concediu medical-gettyimages
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici...
Iulia Timosenko-MFAX
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia...
Ultimele știri
Urşii polari din Svalbard au rezistat mai bine decât se preconiza la încălzirea climei (studiu)
A fost descoperită o nouă planetă potențial locuibilă la 146 de ani-lumină distanță: „Un exemplu clasic de tranzit”
Mărturia femeii care a descoperit rămășițele umane în Slobozia: „Am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unde trebuie să călătorești în 2026, în funcție de zodie. Destinația care îți poate schimba viața
Cancan
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii...
Adevărul
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul
Pro FM
A$AP Rocky, stânjenit de tradiția impusă de Rihanna de sărbători. Refuză să publice pozele: „Copiii mei...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce...
Newsweek
Cum a ajuns eliminarea CASS la pensie pe masa Înaltei Curți? Miza: 1.000.000.000€ restituți pensionarilor
Digi FM
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, sincer despre cele patru divorțuri: „Căsnicia este o artă învățată. Trebuie să muncești la ea”
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”