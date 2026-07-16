Live TV

Turcia, lovitură pentru Putin: Ankara vrea să conducă partea navală din garanțiile de securitate pentru Ucraina în Marea Neagră

Data publicării:
marea neagra
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ankara este pregătită să-și asume un rol de lider în componenta navală a viitoarelor garanții internaționale de securitate pentru Ucraina, care includ, de asemenea, componente terestre și aeriene. Acest lucru a fost declarat de ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan. Potrivit acestuia, țările aliate elaborează deja planurile corespunzătoare.

„Turcia a acceptat să conducă componenta navală [ a garanțiilor]. Am ajuns la o înțelegere cu aliații noștri în această privință. Forțele navale ale statelor aliate respective desfășoară deja activități de planificare în acest domeniu”, a declarat șeful ministerului în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, la Kiev.

Fidan a subliniat, de asemenea, că riscul extinderii conflictului, asupra căruia Turcia a avertizat încă de la începutul războiului din Ucraina, rămâne în continuare unul serios. Potrivit acestuia, escaladarea tensiunilor sub diverse forme, precum și evenimentele care amenință securitatea în Marea Neagră, nu fac decât să intensifice aceste temeri. „Nu dorim ca războiul să se extindă în Marea Neagră. Atacurile asupra porturilor, petrolierelor și navelor de pescuit, care pun în pericol viața civililor, sunt inadmisibile”, a subliniat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Turciei, îndemnând toate părțile să acționeze cu prudență și responsabilitate. În plus, Fidan a declarat, în numele Turciei, că confirmă „sprijinul nostru pentru integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei”.

În ultimele săptămâni, Ucraina și Rusia și-au intensificat atacurile asupra navelor și infrastructurii costiere ale celeilalte părți în Marea Neagră și Marea Azov. Potrivit declarațiilor armatei și serviciilor speciale ucrainene, în decurs de zece zile, dronele ucrainene au lovit în ambele zone maritime aproape 150 de petroliere, nave de marfă uscată și alte tipuri de nave aparținând flotei paralele ruse, eveniment care a fost deja numit cel mai mare război maritim din ultimii 50 de ani.

La rândul lor, forțele ruse lovesc de câteva zile la rând terminalele maritime și navele civile din regiunea Odesa. Au fost vizate obiective de infrastructură din porturile „Odesa”, „Iuzhny” și „Cernomorsk”. Armata Rusiei afirmă că țintele sunt terminalele, depozitele de combustibil și locurile de descărcare a încărcăturilor militare.

În urma acestor evenimente, de la începutul lunii iulie, prețurile mondiale la cereale – din care o mare parte este livrată de Ucraina și Rusia prin porturile de la Marea Neagră – au crescut deja cu cel puțin 13%.

La începutul lunii iunie, liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței au cerut Kremlinului să înceteze imediat focul și să înceapă negocierile privind o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina. Unul dintre punctele viitorului acord ar trebui să fie garanțiile de securitate pentru Kiev, inclusiv desfășurarea unor forțe multinaționale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
4
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
5
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Serhii Koreţki este noul premier al Ucrainei.
Cine este Serhii Koreţki, noul premier al Ucrainei. „Am un set clar de priorităţi. E momentul să trecem la treabă”
Mihailo Fedorov
Mihailo Fedorov, atac la comandantul armatei ucrainene: „În loc să caute cum să învingă Rusia, a găsit o modalitate de a diviza țara”
dentist
Anchetă la Cluj, după ce o clinică stomatologică din Turcia ar fi anunțat consultații într-un hotel din oraș. Ce spune firma acuzată
petrol gaz rusia importuri UE
UE contribuie la finanțarea războiului lui Putin. Europa cumpără mai mult gaz rusesc ca niciodată: una spune, alta face
Petrolier rus atacat în Marea Azov
De ce ard petrolierele rusești în Marea Azov și ce încearcă Ucraina să obțină
Recomandările redacţiei
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată în dosarul...
Incubator
Criză la secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, unde s-a cerut...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Ilie Bolojan a depășit recordul de interimat în fruntea Guvernului...
Ultimele știri
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, unul s-a răsturnat
CM 2026: Președintele Argentinei nu merge la finala din SUA. Superstiția la care nu renunță: Ultima dată când am dat-o jos am luat gol
Oana Țoiu, la Washington, la invitația lui Marco Rubio. Discuții despre terorism, NATO și parteneriatul România–SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
Fanatik.ro
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Stațiunea de pe litoral românesc care a fost distrusă de lucrările efectuate de autorități. Mitică Dragomir...
Adevărul
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Complet inacceptabil": Anglia a făcut plângere oficială la FIFA, a doua zi după meciul cu Argentina!
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
„Au vopsit locul peste noapte”. Pățania unui șofer care a parcat legal într-o destinație populară de vacanță...
Newsweek
O categorie de pensii militare vor crește. Înalta Curte dă dreptate pensionari militari. Vechimea crește!
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...