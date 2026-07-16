Ankara este pregătită să-și asume un rol de lider în componenta navală a viitoarelor garanții internaționale de securitate pentru Ucraina, care includ, de asemenea, componente terestre și aeriene. Acest lucru a fost declarat de ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan. Potrivit acestuia, țările aliate elaborează deja planurile corespunzătoare.

„Turcia a acceptat să conducă componenta navală [ a garanțiilor]. Am ajuns la o înțelegere cu aliații noștri în această privință. Forțele navale ale statelor aliate respective desfășoară deja activități de planificare în acest domeniu”, a declarat șeful ministerului în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, la Kiev.

Fidan a subliniat, de asemenea, că riscul extinderii conflictului, asupra căruia Turcia a avertizat încă de la începutul războiului din Ucraina, rămâne în continuare unul serios. Potrivit acestuia, escaladarea tensiunilor sub diverse forme, precum și evenimentele care amenință securitatea în Marea Neagră, nu fac decât să intensifice aceste temeri. „Nu dorim ca războiul să se extindă în Marea Neagră. Atacurile asupra porturilor, petrolierelor și navelor de pescuit, care pun în pericol viața civililor, sunt inadmisibile”, a subliniat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Turciei, îndemnând toate părțile să acționeze cu prudență și responsabilitate. În plus, Fidan a declarat, în numele Turciei, că confirmă „sprijinul nostru pentru integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei”.

În ultimele săptămâni, Ucraina și Rusia și-au intensificat atacurile asupra navelor și infrastructurii costiere ale celeilalte părți în Marea Neagră și Marea Azov. Potrivit declarațiilor armatei și serviciilor speciale ucrainene, în decurs de zece zile, dronele ucrainene au lovit în ambele zone maritime aproape 150 de petroliere, nave de marfă uscată și alte tipuri de nave aparținând flotei paralele ruse, eveniment care a fost deja numit cel mai mare război maritim din ultimii 50 de ani.

La rândul lor, forțele ruse lovesc de câteva zile la rând terminalele maritime și navele civile din regiunea Odesa. Au fost vizate obiective de infrastructură din porturile „Odesa”, „Iuzhny” și „Cernomorsk”. Armata Rusiei afirmă că țintele sunt terminalele, depozitele de combustibil și locurile de descărcare a încărcăturilor militare.

În urma acestor evenimente, de la începutul lunii iulie, prețurile mondiale la cereale – din care o mare parte este livrată de Ucraina și Rusia prin porturile de la Marea Neagră – au crescut deja cu cel puțin 13%.

La începutul lunii iunie, liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței au cerut Kremlinului să înceteze imediat focul și să înceapă negocierile privind o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina. Unul dintre punctele viitorului acord ar trebui să fie garanțiile de securitate pentru Kiev, inclusiv desfășurarea unor forțe multinaționale.

Editor : A.R.