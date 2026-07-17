Amendă de 12.000 de lei pentru că a abandonat un câine de talie mare pe marginea drumului. Bărbatul îl adoptase cu o săptămână în urmă

Un bărbat de 56 de ani, din comuna Grădinari, judeţul Caraş-Severin, a fost amendat cu 12.000 de lei de către poliţiştii de la Protecţia Animalelor pentru că a abandonat, pe marginea unui drum naţional, un câine de talie mare pe care îl luase cu o săptămână înainte cu intenţia de a-l îngriji. „Animalele nu trebuie preluate doar pentru ca ulterior să fie abandonate atunci când îngrijirea lor devine incomodă”, atrag atenţia poliţiştii.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin informează, vineri, că la data de 16 iulie 2026, poliţişti din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi că o persoană ar fi abandonat un câine pe DN 57, pe tronsonul Greoni – Oraviţa.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Grădinari, care ar fi preluat un câine metis de talie mare cu aproximativ o săptămână înainte, cu intenţia de a-l îngriji, însă ulterior l-a abandonat pe marginea drumului”, precizează sursa citată.

Pentru că a abandonat animalul, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor l-au sancţionat pe bărbat cu amendă în valoare de 12.000 de lei.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean reaminteşte cetăţenilor că abandonul animalelor constituie contravenţie, potrivit Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 12.000 de lei.

„Animalele nu trebuie preluate doar pentru ca ulterior să fie abandonate atunci când îngrijirea lor devine incomodă. Asumarea responsabilităţii faţă de un animal înseamnă grijă, respect şi implicare pe toată durata vieţii acestuia”, atrag atenţia poliţiştii de la Protecţia Animalelor.

Aceştia „încurajează” persoanele care nu mai pot îngriji un animal să găsească „soluţii responsabile”, precum încredinţarea acestuia unui nou deţinător, contactarea asociaţiilor de protecţie a animalelor sau solicitarea sprijinului autorităţilor competente ori al asociaţiilor de profil în vederea adopţiei.

„În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, animalele abandonate sunt expuse unor riscuri majore, precum deshidratarea, insolaţia sau chiar decesul. De asemenea, animalele lăsate nesupravegheate pe drumurile publice pot pune în pericol siguranţa traficului rutier. Nu abandonaţi animalele! Un gest responsabil poate salva viaţa unui animal şi poate preveni producerea unor tragedii”, avertizează poliţiştii Biroului de Prrotecţie a Animalelor.

Editor : A.P.