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Autorităţile din Turcia au reţinut 17 oficiali ai unor cluburi de fotbal, inclusiv unele de top din Istanbul, Galatasaray şi Beşiktaş

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Mașină de poliție din Turcia
Foto: Profimedia
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Autorităţile turce au reţinut vineri 17 oficiali ai unor cluburi de fotbal, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse pariuri ilegale şi aranjarea meciurilor, care au afectat fotbalul turc, relatează AP, preluată de News.ro.

Suspecţii au fost reţinuţi în urma unor raiduri simultane desfăşurate în Istanbul şi în alte nouă provincii, după ce o analiză a datelor platformelor legale de pariuri din perioada 2020-2026 a arătat că aceştia ar fi plasat pariuri în timp ce îşi exercitau încă funcţiile oficiale, a relatat agenţia de stat Anadolu.

Printre cei reţinuţi se numără patru conducători ai unor cluburi de top din Istanbul, Galatasaray şi Beşiktaş.

Pe lângă cei 17 care au fost reţinuţi, au fost emise mandate de arestare pentru alţi doi suspecţi, a informat agenţia.

„Continuăm cu hotărâre lupta împotriva pariurilor ilegale, a violenţei în sport, a aranjării meciurilor şi a veniturilor provenite din activităţi infracţionale”, a declarat ministrul Justiţiei, Akin Gurlek, într-o declaraţie publicată pe X. „Orice structură, relaţie sau acţiune suspectă care subminează spiritul sportiv şi pune la îndoială credibilitatea fotbalului va fi urmărită cu fermitate.”

Scandalul legat de pariurile ilegale în fotbal a ieşit la iveală în octombrie, după ce Federaţia Turcă de Fotbal a demarat o anchetă privind presupusele pariuri pe scară largă efectuate de arbitri pe meciuri.

Ancheta s-a extins ulterior la jucători şi oficiali — inclusiv din Süper Lig, prima ligă —, sute de jucători fiind trimişi în faţa comisiei disciplinare a Federaţiei, în timp ce zeci de suspecţi se confruntă cu acuzaţii penale.

Scandalul a reprezentat un pas înapoi pentru renaşterea fotbalului turc din ultimii ani, inclusiv pentru calificarea la Cupa Mondială după o absenţă de 24 de ani. Turcia a fost eliminată încă din faza grupelor.

Editor : A.P.

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