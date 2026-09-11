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Ucraina a adoptat un „regim special” la granița cu Rusia și Belarus. Ce este interzis

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Lansator de rachete Patriot lângă granița cu Ucraina
Lansator de rachete Patriot lângă granița cu Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Motivele introducerii restricțiilor

Ucraina a introdus un regim special de frontieră de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus. Restricțiile se aplică pe o distanță de un kilometru lățime și vor rămâne în vigoare pe întreaga durată a stării de urgență, arată Guvernul ucrainean, potrivit RBC Ukraine

Noul regim se aplică pe o distanță de un kilometru lățime de-a lungul frontierei cu Rusia și Belarus, fiind interzise următoarele acțiuni:

  • Intrarea, circulația, șederea și rezidența liberă a civililor;
  • Desfășurarea oricăror activități care nu au legătură cu respingerea agresiunii armate, apărarea țării sau protejarea frontierei de stat.

Motivele introducerii restricțiilor

Decizia se justifică prin necesitatea consolidării capacităților de apărare ale țării în contextul războiului pe scară largă cu Rusia, precizează Guvernul ucrainean. În plus, există riscul ca teritoriul belarus să fie utilizat pentru:

  • Destabilizarea situației socio-politice în regiunile de frontieră;
  • Desfășurarea de activități de spionaj și subversive;
  • Crearea de amenințări la adresa securității naționale a Ucrainei.

Noile reguli au, de asemenea, scopul de a proteja civilii de pericol și de a preveni prezența lor accidentală sau neautorizată într-o zonă de frontieră potențial periculoasă.

Se menționează că toate restricțiile sunt temporare și vor fi ridicate imediat după încetarea stării de urgență.

Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina a declarat că, în prezent, nu există semne că Belarus se pregătește să intre în război împotriva Ucrainei.

„Referitor la declaraţiile lor (ale ucrainenilor - n.r.) privind posibila intrare a Belarusului în război, vă spun pur şi simplu că ne vom implica doar într-un singur caz: dacă se comite o agresiune împotriva teritoriului nostru”, declara în luna mai preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko.

El sublinia că Minskul „nu are nicio intenţie să intre în războiul din Ucraina” şi a afirmat că „nu este nevoie de aşa ceva”.

În același timp, Rusia a dislocat pe teritoriul belarus unități ale Brigăzii 101 de rachete, echipate cu racheta Oreshnik.

În plus, lidera opoziției din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, a declarat recent că Rusia ar putea folosi teritoriul belarus pentru a escalada tensiunile și a desfășura provocări împotriva țărilor NATO.

Editor : C.L.B.

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