Data actualizării: Data publicării:
Kasta 2E2 radar system
Sistemul radar Kasta 2E2. Foto: Wikimedia

O unitate militară ucraineană a distrus un sistem radar rus „rar”, care ghidează munițiile aeriene rătăcitoare, a afirmat site-ul web United24, administrat de guvernul ucrainean. Imagini neverificate postate sâmbătă pe rețelele sociale de către Fundația de caritate Serhii Pritula, care strânge fonduri pentru armata ucraineană, pretind să arate un atac asupra vehiculului Kasta-2E2 de fabricație rusă, efectuat de Brigada 92 de asalt a Ucrainei, relatează TVPWorld.

Vehiculul echipat cu radar a fost localizat cu ajutorul unei drone de recunoaștere de fabricație ucraineană, înainte de a fi distrus de o muniție ghidată de dronă, potrivit United24, care a adăugat că acesta a fost „al treilea atac confirmat împotriva radarelor de apărare aeriană rusești” din această lună.

TVP World nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații și nu este clar unde sau când a avut loc atacul.

Fundația caritabilă Serhii Pritula a declarat că distrugerea echipamentului radar reduce capacitatea forțelor ruse de a detecta informațiile secrete și resursele militare ucrainene.

Fundația a adăugat că drona ucraineană utilizată în atac a fost obținută în cadrul inițiativei caritabile „Jaws” – un program de finanțare colectivă care are ca scop strângerea a milioane de dolari pentru a furniza trupelor ucrainene drone produse intern.

Deși Ucraina se bazează pe armele furnizate de Occident în lupta sa împotriva Rusiei, ea produce și anumite arme pe plan intern, țara accelerând dramatic eforturile de dezvoltare a dronelor de la invazia rusă din Ucraina.

În iulie, Danemarca a devenit prima țară care a permis producătorilor de arme ucraineni să producă arme și muniție pe teritoriul său, în efortul de a intensifica sprijinul acordat țării aflate în conflict.

