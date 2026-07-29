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Ucraina trebuie să acţioneze asimetric împotriva Rusiei, spune Evgheni Khmara, ministrul interimar al Apărării, în primul său interviu

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Evgheni Khmara
Evgheni Khmara. Zelenski a numit un responsabil din serviciile secrete ca ministru interimar al Apărării. Foto: X/VolodimirZelenski
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Ucraina nu poate răspunde „lovitură cu lovitură” atunci când se confruntă militar cu Rusia, ci trebuie să-şi utilizeze resursele cu prudenţă şi să acţioneze într-un mod „asimetric”, a declarat noul ministru interimar al Apărării al Ucrainei, Evgheni Khmara, într-un interviu publicat miercuri dimineaţă, transmite Reuters.

Evgheni Khmara a acordat interviul alături de bloggeriţa americană de dreapta Laura Loomer, la Kiev, primul său interviu după numirea în funcţia de ministru interimar săptămâna trecută.

Khmara, fostul şef al serviciului de securitate SBU, i-a spus lui Loomer că are o viziune clară asupra tacticii care ar putea fi utilizate pentru a spori eficienţa campaniei militare a Ucrainei.

„Am o imagine clară în minte despre ce se foloseşte, ce poate fi folosit împotriva inamicului şi ce ar putea fi cel mai eficient pe viitor”, a declarat Khmara, potrivit unui interviu scris publicat de Loomer pe contul său de pe reţeaua de socializare X, notează News.ro.

Khmara i-a spus lui Loomer că gestionarea resurselor şi logistica reprezintă o parte esenţială a planificării pe câmpul de luptă, în special pentru a se asigura că unităţile dispun de echipamentul necesar.

Întrebat cum a reuşit Ucraina, în ultimele luni, să provoace daune industriei petroliere şi altor infrastructuri ale adversarului său mai puternic, Khmara a răspuns: „Nu putem riposta lovitură cu lovitură. Trebuie să acţionăm asimetric.”

Atacurile ucrainene pe distanţe medii şi lungi, îndreptate în special împotriva instalaţiilor din industria petrolieră, au provocat penurii de combustibil în toate regiunile Rusiei. Şi, deşi Rusia susţine în mod regulat că a capturat localităţi de-a lungul liniei frontului de 1.200 km, armata ucraineană a încetinit avansul rus.

Loomer l-a citat pe Khmara spunând că atacurile în adâncime ale Ucrainei urmăreau să impună Rusiei costuri care depăşeau costurile necesare pentru a le desfăşura.

Khmara i-a spus lui Loomer că speră ca relaţiile Ucrainei cu Statele Unite să evolueze către un parteneriat strategic durabil, Kievul oferind experienţă în domeniul războiului modern.

El a mai declarat că este esenţial ca Ucraina să poată produce rachete interceptoare Patriot pentru a contracara atacurile aeriene ruseşti.

Preşedintele Donald Trump a declarat la începutul acestei luni că SUA vor acorda Ucrainei o licenţă pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot.

Marţi, Trump şi Zelenski au discutat despre reluarea negocierilor de pace cu Rusia şi despre planurile Ucrainei de a produce rachetele interceptoare.

Zelenski a declarat că, în timpul vizitei sale la Washington, le-a prezentat lui Trump şi senatorilor americani nevoia Ucrainei de sisteme antirachetă balistice şi de rachete interceptoare.

Editor : B.E.

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