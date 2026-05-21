Live TV

Video Ucrainenii au distrus un sediu FSB din Crimeea, provocând circa 100 de victime. Zelenski: „Sancțiunile vor continua să funcționeze”

Data publicării:
fsb crimeea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că forțele speciale ale serviciului de informații SBU au distrus un complex aparținând FSB, principala agenție de informații a Rusiei, și un sistem de rachete antiaeriene Pantsir-S1, situate în Crimeea ocupată ilegal. Atacul s-a soldat cu aproximativ 100 de victime în rândul militarilor ruși, a mai arătat Zelenski.

„Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale SBU „A” au obținut rezultate bune. Un sediu al FSB-ului rus a fost atacat, iar un sistem de rachete sol-aer Pantsir-S1 a fost distrus pe teritoriul nostru ocupat temporar. Datorită acestei singure operațiuni, pierderile rusești se ridică la aproximativ o sută de ocupanți uciși și răniți. Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război. Sancțiunile pe termen mediu și lung ale Ucrainei vor continua să funcționeze”, a scris președintele Volodimir Zelenski joi pe Facebook, publicând un montaj video cu atacul ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În imagini se vede cum un complex format din mai multe clădiri, situat - potrivit sursei citate - pe malul mării, în nord-estul peninsulei Crimeea, este atacat cu drone și distrus în totalitate.

Potrivit lui Zelenski, în atac și-au pierdut viața sau au fost răniți aproximativ 100 de militari ruși.

Citește și: Ucrainenii anunță că au distrus o școală de pregătire a piloților de drone ruși: cel puțin 65 de morți

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
5
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Digi Sport
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rachete tactice Iskander-M.
Rusia a trimis muniţii nucleare în Belarus în cadrul unui exerciţiu militar major. Anunţul venit de la Moscova
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz
Planul lui Friedrich Merz pentru Ucraina: integrare treptată în Uniunea Europeană. „Nu e vorba despre o aderare light, la preţ redus”
putin
Copiii răpiți de Rusia devin „linie roșie” în negocierile de pace. SUA amenință Moscova cu sancțiuni
soldați ucraineni cu o dronă în regiunea Zaporojie
Ucrainenii anunță că au distrus o școală de pregătire a piloților de drone ruși: cel puțin 65 de morți
volodimir zelensky la birou
„Sincer, m-am săturat”. Zelenski amenință Belarusul cu „consecințe semnificative” dacă se lasă atras în Războiul Rusiei
Recomandările redacţiei
Explozia din Goerlitz, Germania.
Ambele românce date dispărute în explozia din Görlitz, găsite moarte...
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan intervine în controversa finanțării ONG: „O...
Graph,Falling,Down,In,Front,Of,Romania,Flag.,Crisis,Concept
Comisia Europeană reduce la aproape zero prognoza de creștere...
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Guvernul avertizează asupra întârzierilor din PNRR la restructurarea...
Ultimele știri
Programul Rabla ar putea fi limitat la mașini fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu: „Valoarea voucherelor rămâne aceeași”
Palatul Voievodal Curtea Veche din București intră în reabilitare. Ciucu a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi, pe caniculă, în Spania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cher a împlinit 80 de ani. Povestea iubirilor ei tumultoase, de la Sonny Bono și Tom Cruise la partenerul cu...
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...