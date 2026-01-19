Live TV

Video Ucrainenii au provocat pierderi de 4 miliarde de dolari apărării aeriene ruse, susține SBU

Atacurile de lungă distanță ale Centrului de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au avariat grav elemente cheie ale sistemului de apărare aeriană stratificat al Rusiei, pierderile fiind estimate la aproximativ 4 miliarde de dolari, informează Kyiv Post.

Potrivit unei declarații a SBU publicate pe Telegram, forțele ucrainene au distrus sau dezactivat mai multe sisteme rusești de apărare aeriană în ultimul an, inclusiv sistemele S-300, S-350 și S-400, sistemele de rachete sol-aer Buk-M1 și Buk-M2, sistemele de rachete și tunuri Pantsir-S1 și Pantsir-S2, precum și sistemele Tor-M1, Tor-M2 și Tor-M3.

Capacitățile rusești de recunoaștere și țintire radar au suferit, de asemenea, pierderi importante.

SBU a declarat că stațiile radar esențiale pentru detectarea țintelor aeriene și ghidarea operațiunilor de apărare aeriană au fost avariate sau distruse, inclusiv radarele Nebo-U și Nebo-M, sistemele Podlyot, Niobium, Kasta-2E2, Gamma-D și Protyvnik-GE, precum și radarele integrate în complexele de apărare aeriană Buk și S-300/S-400, inclusiv radarul 92N6.

SBU a publicat imagini filmate cu drona care arată distrugerea mai multor sisteme de apărare aeriană, deși Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent ora sau locația.

„Această acțiune a avut un efect sistemic: au fost străpunse coridoarele din sistemul de apărare aeriană multistratificat al Federației Ruse”, se arată în comunicat.

Potrivit agenției, aceste breșe au permis rutelor sigure pentru dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune să pătrundă adânc în teritoriul rus, permițând atacuri asupra bazelor militare, depozitelor, aerodromurilor și altor instalații militare.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, SBU a raportat că, de la începutul invaziei rusești la scară largă, forțele speciale Alpha au distrus peste 500 de sisteme rusești de apărare aeriană.

 

Editor : Sebastian Eduard

