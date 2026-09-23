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Video 3,2 milioane de euro ascunse în pereții unei case din Italia. Carabinierii au spart zidurile și au găsit „comoara”

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euro in pereti
Banii erau împachetați în folie de plastic. Captură video x.com/_Carabinieri_
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Carabinierii italieni au descoperit 3,2 milioane de euro în numerar ascunși în pereții unei locuințe din Caivano, în apropiere de Napoli. Pentru a ajunge la bani, anchetatorii au fost nevoiți să spargă zidurile cu ciocanele, iar teancurile de bancnote au fost apoi scoase din casă în găleți de plastic, relatează ANSA.

Banii, în bancnote de câte 50 de euro, erau împachetați ordonat în folie de plastic și ascunși în mai multe compartimente. Unele dintre ascunzători erau prevăzute inclusiv cu sisteme electronice.

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În timpul percheziției, carabinierii au găsit și 11 ceasuri de lux, evaluate la peste 127.000 de euro. Descoperirea a fost făcută în cadrul unei ample anchete care vizează o presupusă organizație criminală implicată în trafic de droguri și extorcări.

Operațiunea a dus la emiterea unor măsuri preventive împotriva a 34 de persoane. Dintre acestea, 23 au fost trimise în arest, iar alte 11 au fost plasate în arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost legată de clanul Angelino, activ în zonele Caivano și Casoria.

Cele 3,2 milioane de euro au fost descoperite în locuința unui bărbat considerat unul dintre liderii grupării, situată în cartierul Bronx din Caivano. La identificarea ascunzătorilor ar fi contribuit informațiile furnizate de colaboratori ai justiției. Dosarul care a stat la baza operațiunii are peste 1.100 de pagini, iar ancheta s-a desfășurat din 2021 până în iulie 2025.

Anchetatorii susțin că banii proveneau din activitatea punctelor de vânzare a drogurilor, organizate după reguli stricte. Aprovizionarea se făcea după un program bine stabilit: în fiecare luni soseau cantități de droguri, iar plata trebuia făcută până în vinerea următoare.

Cele mai multe puncte de vânzare erau administrate în familie, pentru a limita implicarea persoanelor din afara cercului apropiat și riscul pe care acestea l-ar fi putut reprezenta pentru organizație.

Gruparea ar fi plătit, de asemenea, persoane însărcinate cu controlul teritoriului, cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării cumpărau ceasuri Rolex pe care le afișau pe rețelele sociale pentru a-și etala puterea și influența.

Editor : M.I.

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