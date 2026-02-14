Live TV

Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut

Data actualizării: Data publicării:
Mette Frederiksen
Mette Frederiksen, premirul danez. Foto: Profimedia

La Conferința de Securitate de la Munchen premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu s-a diminuat.

Întrebată dacă interesul SUA a dispărut, Frederiksen a răspuns „din păcate, nu”, informează The Guardian.

„Cred că dorința președintelui SUA este exact aceeași”, afirmă ea, adăugând că Trump rămâne „foarte serios” în ceea ce privește controlul asupra teritoriului.

Ea a afirmat că este deschisă discuțiilor privind intensificarea măsurilor de securitate pentru Arctica, dar că există limite evidente în acest sens.

„Se poate pune un preț pe acest lucru, dacă Trump continuă să insiste?”, este întrebată ea.

„Desigur că nu. Se poate pune un preț pe o parte din Spania, sau o parte din SUA, sau o parte din orice alt loc din lume?”, răspunde ea.

Ea subliniază că acest lucru se întoarce la „unul dintre principiile democratice de bază” ale respectării statelor suverane.

„Și poporul groenlandez a fost foarte clar: nu vrea să devină american”, a declarat Frederiksen.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
medici in spital
3
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
4
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Digi Sport
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (64)
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele Chinei. Washingtonul, mai izolat ca niciodată
maga hat
Ce organizații „conservatoare” și pro-MAGA vor finanța SUA în Europa (POLITICO)
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz. Macron: „Europa să-și definească regulile de coexistență cu Rusia”
donald trump
Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se mişte” pentru a obţine un acord de pace cu Rusia
Ghețarul Thwaites din Antarctica
Arctica, punct strategic pentru securitatea lumii. Ce pregătește Rusia în Nordul Îndepărtat: „Forțele aeriene și maritime sunt intacte”
Recomandările redacţiei
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie...
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
România poate deveni un partener critic pentru SUA. Bogdan Ivan...
imagine cu aleksei navalnîi și două lumânări aprinse
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen...
Ultimele știri
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor: Romgaz aduce oferte după modelul Hidroelectrica
Standarde unice pentru toate site-urile instituţiilor publice. „Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe tot timpul cum funcţionează statul”
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vor fi reglementate vreodată pensiile speciale ale magistraților?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce...
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online