Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut

La Conferința de Securitate de la Munchen premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu s-a diminuat.

Întrebată dacă interesul SUA a dispărut, Frederiksen a răspuns „din păcate, nu”, informează The Guardian.

„Cred că dorința președintelui SUA este exact aceeași”, afirmă ea, adăugând că Trump rămâne „foarte serios” în ceea ce privește controlul asupra teritoriului.

Ea a afirmat că este deschisă discuțiilor privind intensificarea măsurilor de securitate pentru Arctica, dar că există limite evidente în acest sens.

„Se poate pune un preț pe acest lucru, dacă Trump continuă să insiste?”, este întrebată ea.

„Desigur că nu. Se poate pune un preț pe o parte din Spania, sau o parte din SUA, sau o parte din orice alt loc din lume?”, răspunde ea.

Ea subliniază că acest lucru se întoarce la „unul dintre principiile democratice de bază” ale respectării statelor suverane.

„Și poporul groenlandez a fost foarte clar: nu vrea să devină american”, a declarat Frederiksen.

