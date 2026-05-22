Reacția British School of Bucharest, după neregulile descoperite de ANSVSA: „Produsele nu au fost utilizate în mesele servite elevilor”

British School of Bucharest anunţă, vineri, că tratează cu maximă seriozitate şi responsabilitate concluziile inspecţiei ANSVSA privind serviciile de alimentaţie din unitate şi susţine că produsele expirate descoperite în timpul verificărilor nu au fost utilizate în mesele servite elevilor, constituind stocuri de rezervă. Activitatea blocului alimentar a fost oprită, iar pe durata acestei măsuri copiii primesc mâncare de la un alt furnizor pe care unitatea l-a selectat. În plus, reprezentanţii unităţii şcolare private susţin că un specialist în siguranţă alimentară va fi prezent în unitate.

"British School of Bucharest tratează cu maximă seriozitate şi responsabilitate concluziile inspecţiei ANSVSA privind serviciile de alimentaţie din cadrul unităţii noastre de învăţământ. Înţelegem pe deplin îngrijorarea pe care această situaţie o poate genera în rândul părinţilor, elevilor şi al întregii comunităţi şcolare. Sănătatea, siguranţa şi bunăstarea fiecărui elev aflat în grija noastră rămân prioritatea noastră absolută", au transmis, vineri, reprezentanţii unităţii şcolare, într-un comunicat de presă.

Aceştia anunţă că, în urma inspecţiei realizate de DSVSA Ilfov, au suspendat imediat activitatea vizată şi au implementat măsurile corective solicitate de autorităţi.

"Cooperăm pe deplin cu toate autorităţile competente şi am solicitat ca măsurile implementate să fie reevaluate în cel mai scurt timp posibil. Şcoala a confirmat că produsele identificate de inspectori nu au fost utilizate în mesele servite elevilor. Investigaţia noastră internă indică faptul că produsele retrase vizau stocuri de rezervă şi proceduri de gestionare, inclusiv etichetarea, depozitarea şi trasabilitatea, şi nu au avut legătură cu siguranţa meselor preparate şi servite zilnic elevilor", susţin reprezentanţii British School of Bucharest.

Unitatea şcolară anunţă că a iniţiat atât o analiză internă, cât şi o evaluare externă independentă a tuturor proceselor operaţionale legate de depozitarea, manipularea şi prepararea alimentelor, procedurile de igienă, trasabilitatea lanţului de aprovizionare şi managementul serviciilor alimentare.

"Pentru a întări mecanismele existente de control, şcoala implementează, ca măsură suplimentară, prezenţa zilnică a unui specialist dedicat în siguranţă alimentară şi conformitate. Pe perioada suspendării activităţii vizate, mesele elevilor vor continua să fie asigurate prin intermediul unui furnizor de încredere, validat pe baza tuturor standardelor în vigoare", se mai arată în comunicatul de presă citat.

Reprezentanţii unităţii de învăţământ susţin că sunt "ferm angajaţi" să remedieze toate problemele semnalate.

"În acelaşi timp, recunoaştem importanţa transparenţei în astfel de situaţii şi vom continua să informăm comunitatea şcolară cu privire la măsurile implementate şi la progresul evaluărilor aflate în desfăşurare. Regretăm sincer îngrijorarea pe care această situaţie a generat-o şi rămânem pe deplin dedicaţi menţinerii celor mai înalte standarde de siguranţă, grijă şi responsabilitate operaţională în toate activităţile şcolii", a mai transmis British School of Bucharest.

Inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov au verificat blocul alimentar al British School of Bucharest, situată în judeţul Ilfov, şi au depistat nereguli grave, pentru care au aplicat amenzi în valoare de 27.000 de lei.

Preşedintele instituţiei a anunţat că inspectorii au găsit produse expirate, inclusiv peşte cu termen de valabilitate depăşit de un an.

