Galerie Foto De la ofensivă de farmec la reacție negativă: deschiderea consulatului SUA în Groenlanda a fost întâmpinată cu proteste

Manifestație împotriva noului consulat american din Nuuk, Groenlanda, joi, 21 mai 2026. Foto: Profimedia
Un consulat, două Americi Presiune asupra localnicilor UE păstrează distanța

Inaugurarea unui nou consulat american în Nuuk, capitala Groenlandei, joi, a stârnit proteste aprinse, transformând ceea ce Washingtonul spera că va fi punctul culminant al unei ofensive de farmec de o săptămână într-un eșec în relațiile publice, scrie Euractiv.

Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat în fața noului complex de 3.000 de metri pătrați din Nuuk, fluturând steaguri groenlandeze și scandând „Kalaallit Nunaat, kalaallit pigaat!” („Groenlanda aparține groenlandezilor”) și „SUA, du-te acasă”. Protestatarii au poreclit rapid clădirea „Turnul lui Trump” și, la un moment dat, le-au întors spatele oficialilor americani înainte de a se dispersa.

„Ascultați-ne. Nu suntem de vânzare și nu suntem un obiect militar”, a declarat mulțimii organizatorul și activistul Aqqalukkuluk Fontain. „Nu vom accepta amenințări din partea Statelor Unite cu privire la autodeterminarea noastră.”

Protestele au subliniat reacția negativă cu care se confruntă diplomația arctică din ce în ce mai asertivă a Washingtonului sub președintele american Donald Trump, a cărui administrație și-a reînnoit atenția asupra Groenlandei ca premiu strategic și geopolitic.

În interiorul consulatului, diplomații americani au găzduit un grup select de oaspeți locali cu băuturi și muzică live susținută de o formație compusă în mare parte din muzicieni hawaieni. Mai multe personalități groenlandeze proeminente, inclusiv prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen, au refuzat invitațiile de a participa.

Clădirea noului consulat al SUA din Nuuk. Foto: Profimedia
Un consulat, două Americi

Deschiderea fusese menită să încheie o vizită de o săptămână a trimisului lui Trump, Jeff Landry, care a încercat să atenueze scepticismul local printr-o campanie neobișnuită de informare, care a inclus distribuirea de fursecuri copiilor și de pălării MAGA locuitorilor. Landry a părăsit Groenlanda cu o zi înainte de inaugurare.

Într-un articol publicat înainte de inaugurare, ambasadorul SUA în Danemarca, Kenneth Howery, a descris consulatul drept o „facilitate diplomatică permanentă, construită special”, care semnalează angajamentul pe termen lung al Washingtonului față de Groenlanda.

Astfel de facilități „reprezintă o investiție în prezența noastră, în seriozitate și în intenția de a rămâne”, a scris el.

Howery a subliniat, de asemenea, strategia externă, de securitate și apărare a Groenlandei, care prevede o cooperare mai strânsă cu SUA. Politica externă a Groenlandei, însă, rămâne formal legată de Regatul Danemarcei.

Mesajul diplomatic a contrastat puternic cu cel al lui Rufus Gifford, fost ambasador al SUA la Copenhaga în timpul mandatului lui Barack Obama și adjunct al managerului de campanie al lui Joe Biden, care a fost și el la Nuuk săptămâna aceasta pentru a participa la conferința Viitorul Groenlandei.

Gifford, care s-a descris ca reprezentând „adevărata majoritate a Americii”, a declarat că mulți americani au fost alarmați de retorica lui Trump față de Groenlanda și aliații SUA în sens larg.

„Politica externă a lui Trump a erodat încrederea dintre cei mai apropiați aliați ai noștri din întreaga lume printr-un baraj constant de tactici de intimidare”, a declarat Gifford pentru Euractiv.

Întrebat de ce Trump a rămas fixat pe Groenlanda, Gifford a spus: „Îmi cereți să intru în mintea lui Trump. Este imposibil. Nu știu răspunsul în afară de o dorință distorsionată de a continua dominația americană în emisfera vestică.”

Presiune asupra localnicilor

Atenția reînnoită a SUA a început să remodeleze viața de zi cu zi din Nuuk, un oraș cu aproximativ 20.000 de locuitori, unde tensiunile politice se extind din ce în ce mai mult în spațiile private.

„Dezbaterea extrem de polarizată din SUA s-a extins în societatea noastră”, a declarat Ujammiugaq Engell, directoarea Muzeului Local din Nuuk. „Trebuie să ne gândim de două ori înainte de a vorbi despre problemele actuale, altfel un kafemik se poate transforma o ceartă în familie”, a adăugat ea, referindu-se la tradiționala sărbătoare a porților deschise din Groenlanda, la care sunt invitați toți membrii comunității.

Ea a descris repetate întâlniri incomode cu vizitatori americani, inclusiv cu un turist în vârstă care i-a spus „să se pregătească pentru o preluare de către SUA, pentru că Trump obține întotdeauna ce își dorește”.

În ultimele luni, Nuuk a atras și activiști marginali și oportuniști politici. Un american octogenar care încă se află în Nuuk, Clifford Stanley, a atras atenția pentru că a încercat să strângă semnături în sprijinul unei integrări mai strânse cu SUA, oferind localnicilor, se pare, în jur de 200.000 de dolari (173.000 de euro) în schimbul semnării.

UE păstrează distanța

În timp ce americanii își testau popularitatea pe insula arctică, reprezentanții europeni au păstrat distanța. Comisarul Jozef Síkela, care se afla la Nuuk până joi după-amiaza târziu, a plecat fără a participa la ceremonia de deschidere. Oficialii UE cu sediul la Nuuk au rămas în schimb la biroul recent inaugurat al Comisiei Europene.

Reprezentarea daneză a fost, de asemenea, limitată în mod notabil, fără a participa înalți oficiali guvernamentali, oficial din cauza discuțiilor despre coaliție de la Copenhaga.

Editor : Ș.R.

