Data publicării:
US President Donald Trump (left) and King Charles III during the ceremonial welcome at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Foto: Profimedia
Un meniu de excepție

Un banchet cu 160 de invitați va avea loc miercuri seara la Castelul Windsor, în cinstea vizitei istorice ale lui Donald Trump în Marea Britanie. Pe imensa masă din sala St. George sunt deja aranjate două mii de piese de veselă și argintărie și peste o mie de pahare de cristal. Toate sunt puse la linie, pentru că fiecare oaspete trebuie să aibă suficient spațiu, arată Digi24.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au supravegheat atent pregătirile pentru somptuosul banchet oficial, care va avea loc miercuri seara, la Castelul Windsor, și la care vor participa peste 160 de invitați.

Evenimentul, la care se poartă cravată albă, a fost planificat meticulos până la cel mai mic detaliu, pregătirile începând cu mai bine de șase luni în urmă, arată publicația Hello!.

Personalul are nevoie de obicei de până la trei zile pentru a aranja masa la perfecție, măsurând chiar și distanța dintre farfurii și pahare pentru a fi siguri că totul este corect. Cei care se ocupă de pregătiri - incluzându-i pe cei aproximativ 20 de bucătari - au dezvăluit:

Este ocazia pentru noi de a arăta ce avem mai bun din produsele britanice. De obicei, servim 160 de porții la banchet, dar probabil că vom servi aproape 500, în total, în acea zi. Pentru banchet, facem alegeri și sugestii, iar Majestățile Lor vor lua decizia finală. Încercăm întotdeauna să reflectăm și să fim atenți la țara vizitatoare. Nu încercăm să reproducem stilul lor culinar, dar vom include într-un fel sau altul un element în meniu.


Ingredientele pentru meniu sunt de cea mai bună calitate.

Avem sere pentru piersici și fructe, pe care le folosim, așa că le culegem pe tot parcursul anului. De curând am achiziționat și stupi, astfel încât mierea din aceștia poate fi recoltată și folosită în același scop.

Charles și Camilla vor inspecta masa în prealabil, împreună cu majordomul, viceamiralul Sir Tony Johnstone-Burt, pentru a se asigura că nu s-au făcut greșeli.

Masa va fi decorată cu flori de sezon uimitoare din grădinile din jur, care vor fi apoi donate organizației caritabile Floral Angels, care le trimite la azile, case de îngrijire pentru vârstnici și adăposturi, pentru a fi admirate de rezidenți, arată presa britanică.

În ceea ce privește meniul de băuturi, echipa creează de obicei un cocktail personalizat pentru ocazie, care reprezintă țara oaspetelui de onoare, în ciuda faptului că Donald Trump nu consumă alcool.

Când președintele francez Emmanuel Macron a vizitat Marea Britanie în iulie, cocktailul momentului a fost L'entente, care conținea gin britanic, cremă de lămâie, pastis francez și o garnitură de flori de porumb franceze uscate cu trandafiri englezești. În timpul vizitei împăratului și împărătesei Japoniei în Marea Britanie în 2024, cocktailul lor a fost un yuzu marmalade sour.

Meniul va fi în limba franceză, cu aproximativ 19 stații amplasate în jurul sălii pentru a se ocupa de servirea mâncării și a băuturilor. Fiecare zonă este deservită de un paj, un lacheu, un majordom adjunct și un somelier.

În timpul vizitei de stat anterioare a lui Donald Trump, în 2019, a fost servit un meniu uimitor, compus din produse britanice de sezon, cu un file de halibut la abur, cu spumă de năsturel și sparanghel, ca aperitiv. Oaspeții s-au bucurat apoi de o friptură de miel Windsor din noul sezon, umplută cu ierburi aromate și legume de primăvară, iar la desert, de sablé cu căpșuni, cremă acidulată de verbena din lămâie și un sortiment de fructe proaspete, înainte de cafea și petit-fours.

Regina Elisabeta a II-a a condus banchetul de stat anterior și a ținut un discurs despre legătura profundă dintre Marea Britanie și Statele Unite.

