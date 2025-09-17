Live TV

Video Proteste la Londra față de vizita președintelui american. „Donald Trump reprezintă tot ceea ce urâm”

Data actualizării: Data publicării:
Hands Off Protest Against Trump And Musk
Proteste față de vizita lui Donald Trump în Marea Britanie. Sursa: Profimedia

A doua vizită de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie a stârnit proteste. Contestatarii au organizat o manifestație prin care și-au exprimat nemulțumirea asupra deciziilor de politică externă ale liderului de la Washington, protestul fiind menit și să evidențieze legăturile sale cu Jeffrey Epstein, arată The New York Times.

Activiștii britanici, nemulțumiți de vizita oficială a președintelui Trump din această săptămână, au protestat față de vizita în Marea Britanie a lui Trump, proiectând o fotografie a sa împreună cu Jeffrey Epstein pe zidurile Castelului Windsor și desfășurând un banner uriaș cu fotografia pe peluza castelului.

Poliția a intervenit pentru a opri rapid ambele acțiuni politice și a efectuat arestări în legătură cu proiecția.  Bannerul a fost creat de grupul Everyone Hates Elon, care a organizat proteste similare în Marea Britanie împotriva lui Elon Musk, magnatul miliardar din domeniul tehnologiei.

Manifestația a fost organizată de coaliția Stop Trump UK, un grup format din peste 50 de organizații, printre care activiști pentru climă, anti-rasism și pro-palestinieni.

Zoe Gardner, comentator politic și unul dintre organizatorii protestului, a declarat că Trump „reprezintă tot ceea ce urâm”. „Vrem ca guvernul nostru să dea dovadă de fermitate, să aibă puțină mândrie și să reprezinte sentimentul de dezgust față de politica lui Donald Trump în Marea Britanie”, a spus ea.

Președintele și Melania Trump, prima doamnă, au sosit marți seara la Londra. Ei vor petrece ziua de miercuri la Castelul Windsor, fiind oaspeții regelui Charles al III-lea și ai reginei Camilla. Trump se va întâlni joi și cu prim-ministrul Keir Starmer la reședința sa de la țară, Chequers.

Prima sa vizită oficială în 2019 a atras mulțimi numeroase de protestatari care împărtășeau același sentiment: el nu este binevenit în Marea Britanie.
În ultimele luni, Trump s-a străduit să evite atenția publicului asupra legăturilor sale cu Epstein, care a fost arestat în 2019 sub acuzația de trafic sexual, înainte de a muri în închisoare. Legislatorii au publicat recent documente care arată legătura finanțatorului cu Trump, care s-a referit în repetate rânduri la cazul Epstein ca fiind o „farsă”, arată The New York Times.

