Președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă, Melania Trump, au sosit miercuri la Castelul Windsor și au fost primiți de prințul și prințesa de Wales și ulterior de Regele Charles și Regina Camilla, notează BBC. Este pentru a doua oară când Trump este întâmpinat de un monarh britanic în cadrul unei vizite de stat.

Donald Trump, însoţit de soţia sa Melania, au fost primiți de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit.

Elicopterul Marine One care l-a transportat pe Donald Trump, singurul preşedinte american care efectuează o a doua vizită de stat în Regatul Unit, a aterizat la ora locală 12:15 (11:15 GMT) pe peluza domeniului regal, unde o ceremonie militară de o anvergură fără precedent este organizată în onoarea lui.

Cuplul Trump a fost întâmpinat la coborârea din elicopter de prinţul moştenitor William şi de soţia sa Catherine.

Ulterior, Donald Trump și Melania, alături de Regele Charles și Regina Camilla și prințul și prințesa de Wales au participat la o procesiune cu trăsuri prin parcul Windsor către castel.

Trăsurile vor ajunge apoi la Quadrangle, Castelul Windsor, unde o gardă de onoare a armatei britanice va fi pregătită pentru inspecție.

După aceea, imnurile naționale americane și britanice vor fi interpretate de Massed Band of the Grenadier Guards, Coldstream Guards și Scots Guards. Regele Charles și Trump vor inspecta garda de onoare.

Odată ce ceremonia din Quadrangle se va încheia, ei se vor îndrepta spre castel pentru un prânz privat.

