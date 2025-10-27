Live TV

„Belgia este un narco-stat”. Avertismentul fără precedent al unui judecător din Anvers

Data publicării:
Activity at the port of Antwerp
Portul Antwerp este una dintre cele mai mari porți de intrare în Europa. Sursa foto: Reuters

Traficul de droguri transformă Belgia într-un stat narco, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în care solicita ajutor urgent din partea guvernului federal, transmite Politico

„Structuri extinse de tip mafiot s-au înrădăcinat”, scrie judecătorul într-o scrisoare anonimă în care descrie modul în care criminalitatea pătrunde în toate straturile societății belgiene.

Traficul de droguri transformă Belgia într-un stat narco, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în care solicita ajutor urgent din partea guvernului federal.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în districtul nostru și nu numai nu mai este o problemă clasică de criminalitate. Ne confruntăm cu o amenințare organizată care subminează instituțiile noastre”, a scris judecătorul de instrucție în scrisoarea publicată pe site-ul oficial al sistemului judiciar belgian.

„Structuri extinse de tip mafiot s-au înrădăcinat, devenind o putere paralelă care provoacă nu numai poliția, ci și justiția. Consecințele sunt grave: evoluăm către un stat narco? Nu se poate, credeți? Exagerat? Potrivit comisarului nostru pentru droguri, această evoluție este deja în curs. Colegii mei și cu mine împărtășim această îngrijorare”, a adăugat judecătorul.

Portul uriaș din Anvers servește drept poartă de intrare pentru drogurile ilegale în Belgia și, mai larg, în Europa. Bruxelles, capitala țării, a fost afectată de o serie de împușcături legate de droguri, cu peste 60 de incidente numai în acest an, dintre care 20 au avut loc chiar în această vară.

Ca răspuns la acest masacru, ministrul belgian de interne, Bernard Quintin, a declarat că dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului. La începutul acestui an, guvernul belgian a aprobat fuziunea celor șase zone de poliție din Bruxelles într-o singură unitate, care va intra în vigoare la începutul anului 2027, pentru a combate flagelul violenței.

În scrisoarea anonimă, judecătorul continuă să observe că un stat narco se caracterizează prin economie ilegală, corupție și violență – condiții pe care Belgia le îndeplinește, în opinia judecătorului. Judecătorul observă că rețelele de spălare de bani cresc costurile imobiliare, corupția pătrunde în instituțiile statului, iar răpirile pot fi comandate pe Snapchat.

„Această corupție se infiltrează în instituțiile noastre. Cazurile pe care le-am instrumentat în ultimii ani și eu sunt doar unul dintre cei 17 judecători de instrucție din Anvers – au dus la arestarea unor angajați care ocupau funcții cheie în port, a unor vameși, polițiști, funcționari municipali și, din păcate, chiar și a unor angajați ai sistemului judiciar, atât din închisori, cât și chiar din această clădire”, se arată în scrisoarea judecătorului.

„Un atac la domiciliu cu o bombă sau arme de război, o intrare prin efracție sau o răpire pot fi comandate cu ușurință online. Nici măcar nu este nevoie să accesați dark web-ul; este suficient un cont Snapchat”, a adăugat judecătorul.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
guvern
Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
The Euroclear financial institution headquarters in Brussels, Belgium, Thursday 13 March 2025
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Belgian Foreign Minister Lahbib appears before the External Relations committee at the Belgian Parliament, in Brussels
De ce amână UE decizia privind sprijinul pentru Ucraina cu banii Rusiei. Avertismentul comisarei Hadja Lahbib
Bart De Wever- octombrie 2025
Țara din UE care amenință că va bloca planul privind activele rusești dacă riscul nu este împărțit
lavinia vlad
Mesajul emoționant al Laviniei, pacienta cu arsuri trimisă în Belgia, înainte de externare: „Azi, în ziua 143, plâng de fericire”
protest-belgia-octombrie 2025
Proteste în Belgia față de politicile guvernului: zecii de mii de oameni ieșiți în stradă și ciocniri cu poliția
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensionarii care nu mai primesc pensia. Documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere