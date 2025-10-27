„Belgia este un narco-stat”. Avertismentul fără precedent al unui judecător din Anvers

Traficul de droguri transformă Belgia într-un stat narco, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în care solicita ajutor urgent din partea guvernului federal, transmite Politico.

„Structuri extinse de tip mafiot s-au înrădăcinat”, scrie judecătorul într-o scrisoare anonimă în care descrie modul în care criminalitatea pătrunde în toate straturile societății belgiene.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în districtul nostru și nu numai nu mai este o problemă clasică de criminalitate. Ne confruntăm cu o amenințare organizată care subminează instituțiile noastre”, a scris judecătorul de instrucție în scrisoarea publicată pe site-ul oficial al sistemului judiciar belgian.

„Structuri extinse de tip mafiot s-au înrădăcinat, devenind o putere paralelă care provoacă nu numai poliția, ci și justiția. Consecințele sunt grave: evoluăm către un stat narco? Nu se poate, credeți? Exagerat? Potrivit comisarului nostru pentru droguri, această evoluție este deja în curs. Colegii mei și cu mine împărtășim această îngrijorare”, a adăugat judecătorul.

Portul uriaș din Anvers servește drept poartă de intrare pentru drogurile ilegale în Belgia și, mai larg, în Europa. Bruxelles, capitala țării, a fost afectată de o serie de împușcături legate de droguri, cu peste 60 de incidente numai în acest an, dintre care 20 au avut loc chiar în această vară.

Ca răspuns la acest masacru, ministrul belgian de interne, Bernard Quintin, a declarat că dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului. La începutul acestui an, guvernul belgian a aprobat fuziunea celor șase zone de poliție din Bruxelles într-o singură unitate, care va intra în vigoare la începutul anului 2027, pentru a combate flagelul violenței.

În scrisoarea anonimă, judecătorul continuă să observe că un stat narco se caracterizează prin economie ilegală, corupție și violență – condiții pe care Belgia le îndeplinește, în opinia judecătorului. Judecătorul observă că rețelele de spălare de bani cresc costurile imobiliare, corupția pătrunde în instituțiile statului, iar răpirile pot fi comandate pe Snapchat.

„Această corupție se infiltrează în instituțiile noastre. Cazurile pe care le-am instrumentat în ultimii ani – și eu sunt doar unul dintre cei 17 judecători de instrucție din Anvers – au dus la arestarea unor angajați care ocupau funcții cheie în port, a unor vameși, polițiști, funcționari municipali și, din păcate, chiar și a unor angajați ai sistemului judiciar, atât din închisori, cât și chiar din această clădire”, se arată în scrisoarea judecătorului.

„Un atac la domiciliu cu o bombă sau arme de război, o intrare prin efracție sau o răpire pot fi comandate cu ușurință online. Nici măcar nu este nevoie să accesați dark web-ul; este suficient un cont Snapchat”, a adăugat judecătorul.

