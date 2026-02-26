Bruxelles pune la bătaie aproape 30 de miliarde de euro pentru Estul Europei: România, printre beneficiarii noului program EastInvest

Comisia Europeană găzduiește joi lansarea unei noi iniţiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina, indică un comunicat al executivului comunitar. Această iniţiativă, intitulată Instrumentul EastInvest (EastInvest Facility), se află în centrul strategiei pentru regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina, adoptată săptămâna trecută de Comisie pentru a ajuta aceste regiuni să facă faţă provocărilor cu care se confruntă ca urmare a războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.



Instrumentul EastInvest va fi o platformă de finanţare specifică pentru regiunile estice ale UE, care va reuni Grupul Băncii Europene de Investiţii (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Nordică de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi băncile naţionale de promovare din nouă state membre: Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria.



Aceasta va facilita accesul promotorilor de proiecte privaţi şi publici din regiunile estice ale UE la împrumuturi şi la sprijin consultativ pentru a-şi stimula economiile, a dezvolta comerţul şi a spori securitatea. Cele patru instituţii financiare participante estimează că mecanismul va furniza cel puţin 28 de miliarde de euro sub formă de investiţii private şi publice în regiunile respective.



Instituirea unei platforme specifice va permite o mai bună coordonare între investitorii relevanţi şi va asigura o complementaritate şi sinergii ridicate ale intervenţiilor lor în regiunile frontaliere estice. De asemenea, EastInvest va contribui la coordonarea acordării de împrumuturi şi de sprijin consultativ, inclusiv autorităţilor publice locale, în regiunile frontaliere estice. Acesta va aborda nevoile de investiţii identificate în strategiile de dezvoltare ale regiunilor care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina prin acordarea de sprijin specific sub formă de împrumuturi de către instituţiile participante.



Iniţiativa EastInvest va fi lansată în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit la Bruxelles de vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme Rafaelle Fitto, în cadrul căruia BEI şi celelalte instituţii financiare internaţionale şi bănci naţionale de promovare vor semna declaraţia de intenţie privind noul instrument.



La eveniment, care va fi deschis de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor fi prezenţi preşedinta BEI, Nadia Calvino, şi reprezentanţi la nivel înalt din cele nouă ţări, care vor discuta despre provocările şi oportunităţile inerente asigurării prosperităţii pentru regiunile frontaliere estice ale Europei. Printre participanţi se numără prim-miniştrii Ilie Bolojan (România), Kristen Michal (Estonia), Inga Ruginiene (Lituania) şi Evika Silina (Letonia).



Regiunile UE care se învecinează cu Rusia şi Belarus s-au confruntat cu cele mai mari perturbări cauzate de războiul de agresiune al Rusiei, confruntându-se cu obstacole comerciale grave, cu scăderea populaţiei ca urmare a închiderii frontierelor şi cu impactul sancţiunilor. Drept răspuns, Uniunea Europeană a extins sprijinul politic, tehnic şi financiar acordat acestor regiuni pentru a consolida infrastructura, capabilităţile de apărare şi oportunităţile de ocupare a forţei de muncă, deşi conflictele în curs evidenţiază necesitatea unui ajutor suplimentar.

