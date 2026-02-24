Ilie Bolojan a anunțat când va nominaliza un nou ministru al Educației

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că va nominaliza noul ministru al Educației după ce se va întoarce de la Bruxelles.

„Ministrul Educației va fi nominalizat zilele următoare, după ce mă voi întoarce de la Bruxelles”, a declarat Bolojan, întrebat la finalul ședinței de marți seară a Guvernului, când va numi un nou ministru la acest portofoliu.

El a adăugat că „mandatul cu care discut la Bruxelles ține de problemele care sunt în zona Guvernului și care țin de absorbția fondurilor europene”.

„Celelalte lucruri care țin de Coaliția de Voință, de decizi la Consiliul European sunt în competența președintelui României”, a completat șeful Executivului.

Premierul Ilie Bolojan va face, joi, o vizită de lucru la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cu alți înalți oficiali europeni.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a avut, marți la Palatul Cotroceni, o întâlnire de lucru cu Ilie Bolojan, înaintea vizitei celui din urmă în Belgia. Șeful statului a anunțat că au discutat despre mecanismul EastInvest.

Cât despre portofoliul Educației, el este deținut interimar de Ilie Bolojan după ce, pe 22 decembrie decembrie 2025, Daniel David a demisionat din funcție.

„Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a transmis Daniel David. El a explicat, într-un lung mesaj, că a decis să demisioneze pentru că sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene şi a venit momentul să se întoarcă la profesia sa de psiholog.

În plus, David a afiemat că era corect ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra şi susţine că l-a anunţat din vară pe Ilie Bolojan că nu va mai rămâne mult în funcţie.

