Chatboții care îți spun cu cine să votezi. Avertismentul autorităților din Olanda: „Eșuează în mod constant”

Data publicării:
AI Chatbot service smart digital customer service.Artificial intelligence and service automation technology concept.man chatting with chatbot via application with speech bubble on virtual screen.
Foto: Profimedia Images

Chatboții cu inteligență artificială sunt „nesiguri și în mod evident părtinitori” atunci când oferă sfaturi în materie de vot, a transmis Autoritatea olandeză pentru Protecția Datelor (AP), avertizând asupra unei amenințări la adresa democrației cu opt zile înainte de alegerile naționale, relatează The Guardian.

Cei patru chatboți testați de AP „ajung adesea la aceleași două partide, indiferent de întrebarea sau comanda utilizatorului”, a declarat autoritatea într-un raport publicat înaintea alegerilor din 29 octombrie.

În mai mult de jumătate din cazuri, chatbotul a sugerat fie partidul de extremă dreapta Freedom (PVV) al lui Geert Wilders, fie partidul de stânga GroenLinks-PvdA condus de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Unele partide, precum CDA de centru-dreapta, „nu sunt aproape niciodată menționate, chiar și atunci când răspunsul utilizatorului corespunde exact cu pozițiile unuia dintre aceste partide”, se arată în raport.

Adjunctul șefului AP, Monique Verdier, a declarat că, deși chatboții pot părea instrumente inteligente, „ca ajutor pentru vot, aceștia eșuează în mod constant”.

Alegătorii sunt împinși către un partid care nu se aliniază neapărat cu opiniile lor politice, a adăugat ea. „Acest lucru are un impact direct asupra unui pilon al democrației: integritatea alegerilor libere și corecte”, a spus Verdier.

„Prin urmare, avertizăm împotriva utilizării chatboților cu AI pentru sfaturi privind votul, deoarece funcționarea lor este neclară și dificil de verificat.”

Olandezii se vor prezenta la urne pe 29 octombrie, în cadrul unor alegeri care vor fi urmărite cu atenție în întreaga Europă, pentru a vedea rezultatul obținut de PVV.

Partidul de extremă dreapta al lui Wilders conduce în sondaje, dar diferența față de GroenLinks-PvdA și CDA pare să se reducă, mulți olandezi nefiind încă hotărâți cu privire la votul lor.

Toate partidele importante au exclus o alianță cu PVV, ceea ce înseamnă că partidul care va ocupa locul al doilea va fi cel mai probabil să dea următorul prim-ministru.

AP a subliniat că roboții nu au fost în mod deliberat părtinitori, „deficiențele identificate fiind o consecință a modului în care funcționează chatboții cu AI”.

Testul de siguranță, eșuat la unele modele de AI: Chatboții au oferit instrucțiuni pentru atentate cu bombă și atacuri cibernetice

Sistemele AI ar putea începe să vorbească „păsăreasca”, avertizează cercetătorii

