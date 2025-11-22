Live TV

Criza politică din Franța se amplifică: Bugetul pe 2026, respins categoric de Adunarea Națională

Data actualizării: Data publicării:
franta buget
Acest vot trimite textul iniţial al guvernului înapoi la Senat. Sursa foto: X

Deputaţii francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, un vot fără precedent în ultimele decenii care setează un drum dificil pentru adoptarea acestuia înainte de sfârşitul anului.

După săptămâni de dezbateri uneori aprinse privind impozitarea averii ori a societăţilor, 404 deputaţi au respins secţiunea "venituri" a proiectului de lege (doar unul a votat pentru), respingând astfel întregul proiect, chiar fără a lua în considerare secţiunea "cheltuieli", scrie Agerpres. Conform procedurii parlamentare franceze, acest vot trimite textul iniţial al guvernului înapoi la Senat, care îl va analiza săptămâna viitoare.

Într-un peisaj politic extrem de tensionat de la decizia preşedintelui Emmanuel Macron de a dizolva Adunarea Naţională în 2024, dificultatea adoptării unui buget de stat este principala problemă din spatele căderii ultimilor prim-miniştri.

Guvernul minoritar condus de Sébastien Lecornu, un apropiat al lui Emmanuel Macron, este totuşi supus unei presiuni intense pentru a reduce deficitul public, cel mai mare din zona euro, a cărui dimensiune îngrijorează pieţele financiare.

Adunarea Naţională a mai respins bugetul de stat în 2024, un eveniment fără precedent de la adoptarea celei de-a Cincea Republici în 1958. Dar aceasta este prima dată cu un scor atât de categoric.

Grupurile de stânga şi extremă dreaptă au votat împotriva acestuia, în timp tabăra guvernamentală au fost împărţită între voturi împotrivă şi abţineri. Doar un deputat centrist a votat în favoarea proiectului de lege.

Editor : M.I.

