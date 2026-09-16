Grecia se împrumută mai ieftin decât Franța, deși are o datorie publică mult mai mare. Cum s-a schimbat percepția investitorilor

Grecia se împrumută în prezent la o rată mai mică decât Franța, în pofida unei datorii publice raportate la PIB considerabil mai mari. Diferența reflectă schimbarea percepției investitorilor: Atena și-a redus datoria, menține excedente bugetare și beneficiază de o structură a datoriei cu maturități lungi și costuri relativ scăzute, în timp ce Franța se confruntă cu deficite ridicate, creștere economică lentă și nevoia de a refinanța volume mari de datorie, arată Euronews.

În martie 2012, statul grec era nevoit să plătească o dobândă de piață de aproape 40% pentru obligațiunile sale pe zece ani aflate în circulație, ceea ce îl excludea practic de la împrumuturile obișnuite de pe piață. Chiar și la acel nivel al dobânzii, Grecia găsea puțini cumpărători.

În aceeași lună, Franța atrăgea fonduri pe zece ani la o rată de sub 3%. Peste paisprezece ani, cele două țări au ajuns într-o situație inversată.

Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani - rata pe care Parisul o plătește pentru a împrumuta bani pe o perioadă de zece ani - se situează în prezent în jurul valorii de 4,50%. În cazul Greciei, randamentul este de aproximativ 4,28%.

Investitorii cer acum o dobândă mai mare pentru a împrumuta bani Franței decât Greciei. Diferența este redusă, dar semnificația sa este importantă.

Grecia are încă o datorie mai mare, raportată la dimensiunea economiei sale, decât aproape orice altă țară din Europa, în timp ce economia franceză este de peste zece ori mai mare, mai bogată și mult mai diversificată.

Pe hârtie, această evaluare poate părea surprinzătoare. Ea devine însă mai ușor de înțeles dacă se ia în calcul faptul că investitorii în obligațiuni nu mai privesc volumul datoriei ca pe singurul factor relevant.

Ceea ce analizează acum este direcția în care evoluează datoria, cât de des trebuie refinanțată și dacă un guvern dispune de marja politică necesară pentru a evita creșterea în continuare a datoriei. În toate aceste trei privințe, Grecia și Franța au evoluat în direcții diferite.

Grecia are o datorie mai mare, dar volumul acesteia este în scădere

La sfârșitul primului trimestru, datoria publică a Greciei se ridica la 143,5% din PIB, față de 117,6% în Franța.

Acestea sunt cifrele care pun Franța într-o poziție mai favorabilă, iar aceasta este principala diferență în favoarea Parisului atunci când este analizat strict nivelul datoriei raportat la economie.

În ultimele douăsprezece luni, raportul dintre datoria Greciei și PIB a scăzut cu 9,4 puncte procentuale. În Franța, acest raport a crescut cu aproximativ patru puncte procentuale.

Comisia Europeană se așteaptă ca datoria Greciei să continue să scadă, de la 146,1% din PIB în 2025 la 134,4% până în 2027. În aceeași perioadă, se preconizează că datoria Franței va depăși 120% din PIB.

Situația bugetară este și mai diferită. Grecia a încheiat anul trecut cu un excedent bugetar de 1,7% din PIB și se preconizează că va rămâne pe plus până în 2027.

Franța a înregistrat un deficit de 5,1%, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, iar deficitul din acest an se îndepărtează de acest nivel. Iar situația Franței se înrăutățește, nu se îmbunătățește.

Pe 11 septembrie, ministrul Finanțelor, Roland Lescure, a redus la jumătate prognoza de creștere economică a guvernului pentru 2026, la 0,5%, și a renunțat la ținta de deficit de 5% pe care fusese construit bugetul.

„Cinci la sută nu mai este o opțiune”, a declarat el reporterilor, refuzând să ofere o nouă țintă în locul acesteia.

Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSEE) este și mai pesimist, estimând o creștere economică de 0,4%. Instituția consideră că Franța este singura economie avansată de mari dimensiuni pentru care se preconizează o încetinire în acest an. Grecia înregistrează o creștere de aproape 2%.

De ce datoria enormă a Greciei este mai puțin periculoasă decât pare

Nu toate datoriile se comportă la fel, iar structura datoriei Greciei are caracteristici diferite de cele ale Franței.

Cea mai mare parte a datoriei elene a fost generată de programele de salvare, ceea ce înseamnă că este datorată instituțiilor publice europene, și nu fondurilor private care pot vinde rapid obligațiuni la apariția unor știri negative.

Împrumuturile au maturități de zeci de ani și au fost acordate la rate preferențiale.

Agenția de Gestionare a Datoriei Publice din Grecia estimează că maturitatea medie depășește 18 ani, iar costul anual al serviciului datoriei se ridică la 1,94%, la sfârșitul lunii iunie.

Aproape întreaga datorie a Greciei este cu rată fixă. Situația poate fi comparată cu cea a unei familii care a contractat un credit ipotecar pe termen foarte lung atunci când ratele dobânzilor erau scăzute. Indiferent cât de mult ar crește ulterior dobânzile, rata lunară rămâne neschimbată.

Franța nu dispune de aceeași protecție pe termen lung oferită de o structură predominantă cu rată fixă.

Obligațiunile emise în perioada în care dobânzile erau aproape de zero continuă să ajungă la scadență și sunt înlocuite cu titluri noi, emise la costurile actuale.

Plățile de dobânzi ale Franței se îndreaptă spre 65 de miliarde de euro în acest an, cu aproximativ 4,5 miliarde de euro peste suma prevăzută în buget. Astfel, serviciul datoriei a devenit cel mai mare post de cheltuieli al statului.

Cour des Comptes, organismul public de audit al Franței, a avertizat că această sumă s-ar putea apropia de 100 de miliarde de euro până în 2029.

Economiștii numesc acest mecanism „efectul bulgărelui de zăpadă”. Odată ce costurile împrumuturilor cresc mai repede decât economia, datoria începe să crească de la sine, cu excepția cazului în care statul înregistrează un excedent înainte de plata dobânzilor.

OCDE a avertizat că, în lipsa unor schimbări de politică, datoria Franței ar putea ajunge la aproximativ 200% din PIB până în 2050.

Franța trebuie să se împrumute masiv

Mai există și problema volumului de obligațiuni care trebuie absorbite de piață. Franța intenționează să emită în 2026 obligațiuni pe termen mediu și lung în valoare de 310 miliarde de euro, după deducerea răscumpărărilor.

Grecia intenționează să emită doar aproximativ 8 miliarde de euro în obligațiuni în acest an.

În același timp, Grecia rambursează anticipat aproximativ 13 miliarde de euro, fiind ajutată de rezerve de numerar de aproape 40 de miliarde de euro.

O economie mai mare împrumută, în mod firesc, sume mai mari. Piața trebuie însă să absoarbă aceste volume, licitație după licitație, iar cantitatea de obligațiuni oferită poate influența prețul la care acestea sunt tranzacționate.

Riscul politic și-a schimbat adresa

Ratingurile de credit reflectă, la rândul lor, această schimbare de tendință. Grecia, care a petrecut o mare parte din deceniul trecut cu un rating sub nivelul de investiție, are acum rating de investiție acordat de toate agențiile majore.

S&P Global și Fitch îi acordă Greciei ratingul BBB, în timp ce Moody's îi acordă Baa3. Toate cele trei agenții au perspective stabile, în timp ce mai multe agenții mai mici au perspective pozitive.

Franța rămâne la un nivel de rating mai ridicat. Și în cazul său, însă, tendința s-a schimbat.

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S&P și Fitch acordă în prezent Franței ratingul A+, în timp ce Moody's îi acordă Aa3, cu perspectivă negativă. Agențiile de rating nu sugerează că Franța s-ar afla în pragul incapacității de plată.

Preocuparea este una mai obișnuită: deficite mari și repetate, creștere economică lentă și un consens politic limitat cu privire la modalitățile de reducere a cheltuielilor sau de creștere a veniturilor.

Parlamentul fragmentat al Franței a îngreunat această sarcină. Alegerile prezidențiale din primăvara viitoare adaugă un nou nivel de incertitudine.

Situația Franței nu este comparabilă cu cea a Greciei din 2012

Nimeni nu ia în calcul un default al Franței. Parisul dispune de piețe de capital profunde, de o bază mare de economii interne și de o capacitate fiscală pe care Atena nu putea decât să o invidieze în 2012. Ratingul de credit al Franței rămâne, de asemenea, cu câteva trepte mai sus decât cel al Greciei.

Ceea ce marchează această schimbare este modificarea factorilor pe care investitorii îi iau în calcul atunci când evaluează riscul.

Scăderea datoriei, excedentele bugetare și un calendar de refinanțare mai puțin presant pot contribui la reducerea costurilor de împrumut.

În schimb, deficitele în creștere, emisiunile masive de titluri și dificultățile politice în adoptarea unor măsuri fiscale pot determina investitorii să ceară dobânzi mai mari.

În 2012, investitorii luau în calcul inclusiv posibilitatea ca Grecia să mai utilizeze moneda euro până la Crăciun. În 2026, problema urmărită de piețe este diferită: cât de mult își mai poate reduce Atena datoria.

Franța se confruntă cu o întrebare aproape opusă: cât timp poate continua să își majoreze datoria înainte ca investitorii să ceară un preț și mai mare pentru finanțarea acesteia?

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Editor : C.A.