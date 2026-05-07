Analiză De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și de ce acest lucru nu a provocat panică în capitalele UE

Donald Trump și Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Vestea retragerii unei părți din trupele americane din Germania a zguduit oficialii de pe ambele maluri ale Atlanticului sâmbăta trecută. Declarația lui Donald Trump a venit imediat după critica publică adusă de cancelarul german Friedrich Merz strategiei SUA în războiul din Iranului sau, mai degrabă, lipsa acesteia.

Dar motivele din spatele retragerii trupelor americane din Germania sunt mult mai profunde, comentează EuropeanPravda.

În prezent, Germania găzduiește cel mai mare contingent militar american din Europa – aproximativ 35.000 până la 39.000 de soldați (din totalul de 68.000 staționați în întreaga Europă).

Războiul din Iran a demonstrat clar cât de dependente sunt operațiunile americane de accesul la bazele europene pentru aterizare și realimentare. Refuzul mai multor țări europene de a permite avioanelor americane să utilizeze bazele lor aeriene în timpul campaniei din Iran a fost o problemă dureroasă pentru Pentagon. De remarcat, însă, că Germania a acordat această permisiune.

Rădăcinile deciziei de retragere a trupelor se întind până în primul mandat al lui Trump.

Atunci el a propus o reducere mult mai mare – cu 9.500 de soldați, argumentând că la acea vreme cheltuielile Germaniei pentru apărare erau insuficiente, întrucât nu îndeplineau ținta NATO de 2% din PIB.

Planul lui Trump era să relocheze o parte din trupe înapoi în Statele Unite și să le redistribuie pe altele în țări precum Polonia și Italia. În cele din urmă, acest plan a fost oprit după ce Joe Biden a fost ales și a anulat decizia.

Acum, Trump nu mai poate justifica această mișcare invocând cheltuielile de apărare ale Germaniei. În ultimii ani, Berlinul și-a majorat bugetul de apărare la 2% din PIB și intenționează să se apropie de noul obiectiv al NATO de 3,5% până în 2029.

În prezent, se pare că disputa publică cu Merz privind Iranul a accelerat pur și simplu un proces care fusese discutat încă înainte de realegerea lui Trump. Statele Unite au început o reorientare globală a resurselor lor, iar Europa nu mai este o prioritate de vârf.

Arhitectul principal al noii strategii militare a SUA este Elbridge Colby, subsecretarul de stat pentru politică al Departamentului Apărării.

Influența sa asupra acestor decizii este de necontestat. „Cu toate acestea, ar fi greșit să-l interpretăm ca fiind pro-rus”, comentează Europravda. Viziunea sa nu se bazează pe simpatie față de Rusia sau pe dorința de a vedea Ucraina înfrântă; mai degrabă, războiul pur și simplu nu se numără printre prioritățile principale ale Americii.

Colby și-a prezentat abordarea în cartea sa din 2021, „The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict” (Strategia negării: apărarea americană într-o eră a conflictului între marile puteri), în care Europa este definită ca un teatru de operațiuni „secundar” pentru SUA.

Teatrul de operațiuni principal și cel mai important pentru SUA este regiunea Indo-Pacific.

La o reuniune a miniștrilor apărării din NATO din februarie, Colby a declarat că „Europa trebuie să dispună de forțele necesare pentru a descuraja și, dacă este necesar, a respinge pe cont propriu o agresiune convențională”.

Potrivit CBS News, o parte din trupele retrase din Germania ar putea fi redislocate în regiunea Indo-Pacific.

Se pare că Berlinul se pregătea pentru această mișcare. Potrivit The Wall Street Journal, Germania este implicată activ în pregătirea creării unui „NATO european” și se pregătește să își asume un rol de lider mai amplu în cadrul Alianței. În februarie, ministrul apărării Boris Pistorius a anunțat că Berlinul își va nominaliza candidatul pentru a doua cea mai înaltă funcție militară din NATO.

Toate acestea indică o conștientizare crescândă a Europei cu privire la profunzimea schimbării strategice în relația sa cu Statele Unite.

