Live TV

Video Disidentul rus Kara-Murza: „Putin este un criminal. Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, pe lista dorințelor sale de Crăciun”

Data publicării:
Vladimir Kara-Murza
Vladiimir Kara Murza. Foto: Profimedia Images

Disidentul rus Vladimir Kara-Murza, care a supraviețuit două tentative de otrăvire și a petrecut doi ani și jumătate în închisoare înainte de a fi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri în 2024, a declarat, într-un interviu acordat France24, că președintele rus Vladimir Putin este „nu doar un dictator”, ci „și un criminal în sensul foarte direct și literal al termenului”. El l-a acuzat pe Putin că a ordonat asasinarea colegilor săi lideri ai opoziției, Boris Nemțov și Alexei Navalnîi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kara-Murza a fost eliberat în august 2024 în cadrul celui mai mare schimb de prizonieri dintre Rusia și Occident de la Războiul Rece. El a petrecut un an în izolare totală în Siberia, condiții pe care le-a descris ca fiind tortură.

„Izolarea prelungită este echivalată oficial cu tortura”, a explicat el. „Începi să înnebunești, începi să uiți nume, începi să uiți chiar și cele mai simple cuvinte.”

Criticul Kremlinului a declarat că era „absolut sigur” că va muri în închisoare înainte de schimbul de prizonieri, pe care l-a numit „un miracol”.

Întrebat despre politica actuală a SUA față de Ucraina, Kara-Murza a fost extrem de dur.

„Politica actualei administrații americane față de Putin este rușinoasă”, a spus el, acuzându-l pe președintele Donald Trump că „împinge Ucraina către o capitulare în fața lui Putin”.

Kara-Murza a respins planul de pace al lui Trump pentru Ucraina ca fiind „lista de dorințe de Crăciun a lui Vladimir Putin” și a condamnat deportarea disidenților ruși din SUA.

„Singurul limbaj pe care agresorii și dictatorii îl înțeleg este limbajul forței și al principiilor. Și dacă America, în forma sa actuală, nu este dispusă să preia inițiativa în acest sens, atunci Europa trebuie să o facă”, a concluzionat el.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
4
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
avion mig 29 in zbor
5
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump. Anexele sunt comparate cu Conferința de la Ialta din 1945 (wsj)
Philip Breedlove
America „nu se poate apăra singură”: Un fost comandant NATO îndeamnă SUA să rămână angajată în Europa. „Putin se va întoarce”
imagine din Pokrovsk cu clădiri distruse în timpul operațiunii lansate de ruși pentru cucerirea orașului
Vladimir Putin a trimis 156.000 de soldați pentru a cuceri orașul Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene
raport putin
Șeful Parlamentului rus i-a raportat lui Putin că un „ministru AI din UE ia mită”. Știrea era de fapt o glumă de pe un site de satiră
Vladimir Putin și Donald Trump.
Trump spune că Putin are o poziție mai avantajoasă în negocierile de pace: „Rusia este o țară mult mai mare”
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează...
photo-collage.png (15)
„Justiție, nu corupție”. Protest în Piața Victoriei: sute de...
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
Ultimele știri
Israelul afirmă că militanții Hamas „vor fi dezarmați” în cadrul planului de pace pentru Gaza, susținut de SUA
Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI. Sora va putea genera videoclipuri cu personaje Star Wars, Marvel și Pixar
CNAIR cumpără 400 de camere video cu radar pentru a fi instalate pe șosele. Cum va funcționa noul sistem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Fanatik.ro
Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie”
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București...
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
'Dacă sunt singur la părinţi, trebuie să dezbat moştenirea?'. Avocatul explică exact
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț