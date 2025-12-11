Disidentul rus Vladimir Kara-Murza, care a supraviețuit două tentative de otrăvire și a petrecut doi ani și jumătate în închisoare înainte de a fi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri în 2024, a declarat, într-un interviu acordat France24, că președintele rus Vladimir Putin este „nu doar un dictator”, ci „și un criminal în sensul foarte direct și literal al termenului”. El l-a acuzat pe Putin că a ordonat asasinarea colegilor săi lideri ai opoziției, Boris Nemțov și Alexei Navalnîi.

Kara-Murza a fost eliberat în august 2024 în cadrul celui mai mare schimb de prizonieri dintre Rusia și Occident de la Războiul Rece. El a petrecut un an în izolare totală în Siberia, condiții pe care le-a descris ca fiind tortură.

„Izolarea prelungită este echivalată oficial cu tortura”, a explicat el. „Începi să înnebunești, începi să uiți nume, începi să uiți chiar și cele mai simple cuvinte.”

Criticul Kremlinului a declarat că era „absolut sigur” că va muri în închisoare înainte de schimbul de prizonieri, pe care l-a numit „un miracol”.

Întrebat despre politica actuală a SUA față de Ucraina, Kara-Murza a fost extrem de dur.

„Politica actualei administrații americane față de Putin este rușinoasă”, a spus el, acuzându-l pe președintele Donald Trump că „împinge Ucraina către o capitulare în fața lui Putin”.

Kara-Murza a respins planul de pace al lui Trump pentru Ucraina ca fiind „lista de dorințe de Crăciun a lui Vladimir Putin” și a condamnat deportarea disidenților ruși din SUA.

„Singurul limbaj pe care agresorii și dictatorii îl înțeleg este limbajul forței și al principiilor. Și dacă America, în forma sa actuală, nu este dispusă să preia inițiativa în acest sens, atunci Europa trebuie să o facă”, a concluzionat el.

Editor : C.A.