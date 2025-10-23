Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin

Jurnalista Olena Hubanova și cameramanul Evhen Karmazin de la canalul de televiziune ucrainean Freedom TV au fost uciși în urma unui atac cu drone în orașul Kramatorsk.

Vadym Filashkin, șeful administrației militare din regiunea Donețk, a relatat pe larg despre tragicul incident.

„Încă din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă, ei au relatat situația din regiune, au spus adevărul despre crimele inamicului, evacuarea civililor și poveștile apărătorilor noștri. Au lucrat în cele mai fierbinți puncte din regiunea Donețk și au fost întotdeauna primii care au ajuns peste tot.”

Filashkin nu a furnizat detalii suplimentare, dar a postat fotografii care arată mașina distrusă a jurnaliștilor și ceea ce păreau a fi obiectele lor personale, inclusiv veste antiglonț marcate cu sigla presei, transmit jurnaliștii de la Kiev.

Sursa foto: Telegram

Potrivit Institutului de Informare în Masă, până în luna iunie, în Ucraina, de la începutul războiului ruso-ucrainean din 2014, au murit 113 jurnaliști, dintre care 106 – de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în 2022.

Editor : A.R.