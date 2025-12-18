Prințul și prințesa de Wales au publicat un nou portret de familie, care apare pe felicitarea de Crăciun a cuplului pentru anul 2025. Imaginea îi înfățișează pe William și Catherine așezați pe o pajiște, alături de copiii lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, anunță BBC.

Imaginea, distribuită de cuplul regal pe rețelele sociale, vine însoțită de mesajul: „Vă dorim tuturor un Crăciun fericit”. Fotografia de familie a fost realizată de fotograful Josh Shinner în Norfolk, în luna aprilie.

Este o imagine relaxată, care reflectă apropierea dintre membrii familiei, scriu jurnaliștii britanici.

Felicitarea de Crăciun marchează, de asemenea, încă un an în revenirea treptată a lui Kate la viața publică, pe măsură ce își continuă recuperarea după tratamentul pentru cancer.

Fotografiile par să fie din aceeași ședință foto folosită pentru a captura imagini pentru a 12-a aniversare a lui George și a 7-a aniversare a lui Louis.

Anul trecut, cuplul a dezvăluit o felicitare de Crăciun cu o semnificație personală, folosind o imagine preluată din videoclipul lansat atunci când Catherine a anunțat sfârșitul chimioterapiei.

În ianuarie, ea a anunțat că se află în remisie după tratamentul pentru cancer.

Câteva luni mai târziu, William și Catherine și-au sărbătorit a 14-a aniversare a căsătoriei, în timpul unei vizite oficiale pe Insula Mull din Scoția. Iar în august, cuplul se pregătea să se mute în „casa lor pentru totdeauna” din Forest Lodge, Windsor.

William și Catherine petrec împreună sărbătorile de iarnă și se așteaptă să se alăture regelui și restului familiei regale la Sandringham, în Norfolk, în ziua de Crăciun.

