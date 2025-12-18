Live TV

Foto Prințul și prințesa de Wales au publicat portretul anual pentru felicitarea de Crăciun 2025. Când a fost realizată fotografia

Data actualizării: Data publicării:
akate
Prințul William și Prințesa Kate

Prințul și prințesa de Wales au publicat un nou portret de familie, care apare pe felicitarea de Crăciun a cuplului pentru anul 2025. Imaginea îi înfățișează pe William și Catherine așezați pe o pajiște, alături de copiii lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, anunță BBC.

Imaginea, distribuită de cuplul regal pe rețelele sociale, vine însoțită de mesajul: „Vă dorim tuturor un Crăciun fericit”. Fotografia de familie a fost realizată de fotograful Josh Shinner în Norfolk, în luna aprilie.

Este o imagine relaxată, care reflectă apropierea dintre membrii familiei, scriu jurnaliștii britanici.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Felicitarea de Crăciun marchează, de asemenea, încă un an în revenirea treptată a lui Kate la viața publică, pe măsură ce își continuă recuperarea după tratamentul pentru cancer.

Fotografiile par să fie din aceeași ședință foto folosită pentru a captura imagini pentru a 12-a aniversare a lui George și a 7-a aniversare a lui Louis.

Anul trecut, cuplul a dezvăluit o felicitare de Crăciun cu o semnificație personală, folosind o imagine preluată din videoclipul lansat atunci când Catherine a anunțat sfârșitul chimioterapiei.

În ianuarie, ea a anunțat că se află în remisie după tratamentul pentru cancer.

Câteva luni mai târziu, William și Catherine și-au sărbătorit a 14-a aniversare a căsătoriei, în timpul unei vizite oficiale pe Insula Mull din Scoția. Iar în august, cuplul se pregătea să se mute în „casa lor pentru totdeauna” din Forest Lodge, Windsor.

William și Catherine petrec împreună sărbătorile de iarnă și se așteaptă să se alăture regelui și restului familiei regale la Sandringham, în Norfolk, în ziua de Crăciun.

Citește și Prințul William: „Le-am spus copiilor totul despre boala lui Kate”. Dezvăluiri despre cum își petrece familia regală timpul liber

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Princess Charlotte's seventh bir
Fotografie inedită cu Orla, câinele ducilor de Cambridge. Mesajul special transmis de William și Kate
Cei mai tineri membri ai familiei britanice merg la o școală nouă
Cei mai tineri membri ai familiei britanice merg la o școală nouă. Prințul William a mers cu „toată gașca” în prima zi de cursuri
printul william si cei trei copii
Fotografii inedite din albumul de familie, publicate de Casa Regală britanică de Ziua Tatălui
William și Kate la o reuniune.
William şi Kate, vizită anulată la o fermă din Belize în urma unui protest: Pot ateriza oriunde, dar nu pe pământul nostru
Prințul William și Kate, alături de copiii lor, zambesc la poza, imbracati lejer, de vara, in vacanta in iordania
Ducii de Cambridge, William și Kate, au prezentat felicitarea de Crăciun 2021. Unde a fost realizată fotografia
Recomandările redacţiei
Irineu Darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
profimedia-0850980549
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri, în stradă. Haos la...
camera deputatilor
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
Ultimele știri
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din 2025. Cel mai important subiect pentru România: bugetul UE
România are cea mai mare inflație din UE, de 8,6% în noiembrie. Economist: „Oamenii cumpără mai puțin, deși câștigă mai mult”
Înşelăciuni cu cazări de Revelion. Bărbat suspectat că a închiriat, de mai multe ori, o pensiune din Brașov, pe care nu o deținea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Detaliul neştiut de nimeni, analizele au arătat imediat după...
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de...
Pro FM
Shakira, despre provocările de la începutul carierei: „Nu existau scurtături!” Cât de greu i-a fost să-și...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...