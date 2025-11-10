Prințul William: „Le-am spus copiilor totul despre boala lui Kate”. Dezvăluiri despre cum își petrece familia regală timpul liber

Prințul și prințesa de Wales au decis să le spună copiilor lor „totul” despre diagnosticul de cancer al lui Kate. Într-un an în care atât soția, cât și tatăl său au fost diagnosticați cu această boală, prințul William a declarat că el și Kate Middleton au decis să fie cât mai deschiși cu putință în legătură cu problemele de sănătate cu care se confruntă familia. Într-un interviu acordat televiziunii braziliene, William a recunoscut că cei doi soți s-au confruntat cu „întrebări dificile” din partea copiilor lor - George (12 ani), Charlotte (10 ani), și Louis (7 ani) -, dar au decis că sinceritatea este cea mai bună politică, scriu jurnaliștii The Times.

William a spus: „Fiecare familie trece prin momente dificile și se confruntă cu provocări împreună. Modul în care abordați aceste momente face toată diferența. „Am decis să le spunem copiilor noștri totul, atât veștile bune, cât și cele rele. Le explicăm de ce se întâmplă anumite lucruri și de ce s-ar putea să se simtă supărați”.

El a adăugat: „Multe întrebări ar putea rămâne fără răspuns - cred că toți părinții trec prin asta. Nu există un manual pentru a fi părinte, iar noi am ales să vorbim despre toate lucrurile, bune sau rele”.

William, care se află în Brazilia pentru summitul climatic Cop30, a oferit și o perspectivă rară asupra abordării lor în ceea ce privește creșterea copiilor în spatele zidurilor Palatului. El împarte responsabilitatea de a duce copiii la școală cu Kate, iar cuplul încearcă să fie cât mai prezent pentru cei mici, a spus William, adăugând: „Întâlniri de joacă, zile de sport, meciuri, jocuri în grădină. Îi duc la școală în majoritatea zilelor. Adică, Catherine și cu mine împărțim această sarcină, dar probabil că ea se ocupă de cea mai mare parte”.

El a confirmat, de asemenea, abordarea prudentă a familiei față de tehnologie, confirmând că niciunul dintre copii nu are încă telefon mobil, dar că acest lucru s-ar putea schimba atunci când George va începe școala secundară.

„Este foarte greu. Copiii noștri nu au telefoane”, a explicat el. „Când George va trece la școala secundară, poate că va avea unul cu acces limitat. Vorbim cu el și îi explicăm de ce nu credem că este corect. Cu acces complet, copiii ajung să vadă pe Internet lucruri pe care nu ar trebui să le vadă. Dar cu acces restricționat, cred că este bine pentru mesagerie”.

Prințesa de Wales a avertizat anterior asupra pericolelor timpului petrecut în fața ecranului pentru copii și asupra impactului rețelelor sociale asupra sănătății emoționale a familiei.

În timpul interviului, Luciano Huck, gazda emisiunii, i-a prezentat lui William o fotografie a mamei sale, prințesa Diana, făcută în timpul vizitei sale din 1991 la Sao Paulo. Imaginea o arăta pe Diana ținând în brațe un copil cu HIV - o imagine care a contribuit la spargerea tabuurilor din jurul bolii la acea vreme.

Ea a devenit o figură foarte importantă în lupta împotriva prejudecăților”, a spus Huck. William a răspuns: „Port cu mine în fiecare zi moștenirea ei socială și umanitară”.

Săptămâna trecută, William a făcut apel la liderii din mediul de afaceri să facă mai mult pentru a „intensifica” eforturile de reducere a emisiilor de carbon. În ciuda temerilor legate de cancer de anul trecut, atât regele, cât și Kate și-au reluat îndatoririle regale.

