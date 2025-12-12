Live TV

Elveţia este prea săracă să cumpere toate avioanele americane F-35 contractate. „Luăm de câți bani avem”

Data actualizării: Data publicării:
avion f35 in zbor
Aeronave F-35. Foto: GettyImages
Din articol
„Asigurări” americane

Elveţia nu va putea achiziţiona toate cele 36 de avioane de luptă americane F-35 prevăzute, din cauza costurilor suplimentare prezentate de Statele Unite, au anunţat vineri autorităţile federale de la Berna, transmite AFP.

„Din cauza costurilor suplimentare previzibile, nu este posibil, din punct de vedere financiar, să menţinem numărul prevăzut iniţial de 36 (avioane) F-35A”, a indicat guvernul elveţian într-un comunicat, scrie Agerpres.

În consecinţă, guvernul a însărcinat Ministerul Apărării „să achiziţioneze atâtea avioane F-35A câte permite anvelopa financiară votată de populaţia elveţiană, adică 6 miliarde de franci” (6,4 miliarde de euro actuali), precizează comunicatul.

Elveţienii au aprobat cu o foarte mică majoritate, de puţin peste 50%, o anvelopă de 6 miliarde de franci pentru dotarea ţării cu o nouă flotă de avioane de luptă, actualele F/A-18 urmând să iasă din serviciu către anul 2030.

Citește și

Elveția ar putea renunța să mai cumpere avioane F-35 din SUA. Presiune publică uriașă pentru anularea unui contract de 6,1 miliarde USD

„Asigurări” americane

Atunci când a ales F-35, guvernul a afirmat că avionul american era de departe cel mai bun şi la preţul cel mai avantajos dintre toţi competitorii (Rafale, F/A-18 şi Eurofighter), şi a garantat că preţul de achiziţie nu se va modifica, citând asigurări americane în acest sens.

Pe 25 iunie, însă, guvernul elveţian a anunţat că SUA invocă costuri suplimentare între 650 milioane şi 1,3 miliarde de franci elveţieni, din cauza inflaţiei, a evoluţiei preţurilor la materii prime şi a altor factori.

„Discuţiile purtate în această vară cu Statele Unite au arătat că Elveţia nu poate impune preţul fix convenit prin contract pentru avionul de luptă F-35A”, a explicat guvernul în comunicatul emis vineri.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Digi Sport
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA
profimedia-1030868925
Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă amenință Venezuela cu războiul
NDQwJmhhc2g9ZWNlODE0MzJhNjU4MTUyZGIzODQ1ODhlYjhkNDQxNWU=.thumb
China poate crea riscuri suplimentare pentru securitatea europeană. Expert: „Avem o dispută între puteri care văd lumea diferit”
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Ce conține planul de pace revizuit al lui Zelenski, trimis la Casa Albă, și cum vrea președintele Ucrainei să-l convingă pe Trump
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară...
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Emisarul special al lui Putin amenință UE cu „consecințe extrem de...
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor
Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind Ucraina de „paranoicul Hegseth”: „I s-a dat peste mână”
Momentul în care un parașutist sportiv ajunge suspendat de coadă avionului, după ce parașuta i se deschide mult prea devreme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe...
US-NEWS-WEA-NYC-STORMS-NY
Dezastru în SUA și Canada din cauza inundațiilor. Peste o sută de mii de persoane au fost evacuate, iar zeci...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă lucrezi part-time sau cu salariul minim. Tabel explicat
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție