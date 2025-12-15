Live TV

Eurovision 2026: România și Republica Moldova revin în competiție. Cinci țări boicotează concursul din cauza Israelului

Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.

Anul acesta, apelul la boicot al mai multor ţări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiţia. Treizeci şi cinci de ţări se vor lupta pentru a-i succeda contratenorului JJ, câştigătorul austriac al Eurovision 2025 cu piesa sa „Wasted Love”.

În ultimele săptămâni, cinci ţări au anunţat că vor boicota concursul şi nu vor merge în Austria: Spania, Irlanda, Islanda, Ţările de Jos şi Slovenia. Astfel, ele îşi manifestă opoziţia faţă de includerea controversată a Israelului şi denunţă situaţia umanitară din Gaza.

UER anunţă că trei ţări revin în competiţie: Bulgaria, România şi Moldova, absente de trei, două şi, respectiv, un an, în special din motive financiare. Astfel, în concurs vor fi cu două ţări mai puţin decât anul trecut.

Chiar dacă absenţa Spaniei, membru al Big Five, cei mai mari contribuabili, care nu a lipsit până acum de la nicio ediţie a Eurovision din 1961, sau a Ţărilor de Jos, care a câştigat concursul de cinci ori şi face parte din ţările fondatoare ale concursului, va marca ediţia din 2026.

Lista ţărilor participante la Eurovision 2026:

Albania; Armenia; Australia; Austria; Azerbaidjan; Belgia; Bulgaria; Croaţia; Cipru; Republica Cehă; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; Georgia; Germania; Grecia; Israel; Italia; Letonia; ;Lituania; Luxemburg; Malta; Moldova; Muntenegru; România; Norvegia; Polonia; Portugalia; San Marino; Serbia; Suedia; Elveţia; Ucraina; Marea Britanie.

