Live TV

Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane, rănite, patru foarte grav. La arestare ar fi strigat „Allah Akbar”

Data publicării:
Poliție Franța
Foto Profimedia

Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut miercuri dimineaţă la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei după ce ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni strigând „Allah Akbar!. Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare de urgenţă absolută, scrie Le Figaro.

Şoferul, cunoscut pentru fapte de drept comun, a încercat să-şi incendieze maşina înainte de a fi arestat.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 8:45, când „au fost constatate mai multe accidente rutiere” pe o şosea între Dolus-d'Oléron şi Saint-Pierre-d'Oléron, a indicat jandarmeria, care a precizat că acestea implică „un singur suspect într-un vehicul”.

Mai mulţi pietoni şi un ciclist au fost loviţi de maşină. În total, zece persoane au fost rănite, patru dintre ele fiind în stare gravă.

Aproape 50 de pompieri sunt angajaţi în prezent pentru a se ocupa de victime.

Procurorul din La Rochelle, Arnaud Laraize, a subliniat că acţiunea suspectului a fost „voluntară”.

„În momentul arestării, el a strigat Allah Akbar. Cu toate acestea, motivul nu este confirmat şi ancheta va trebui să îl determine”, a spus magistratul.

O anchetă pentru tentativă de omor a fost deschisă şi încredinţată secţiei de cercetări din Poitiers şi brigăzilor de investigaţii din Rochefort şi La Rochelle.

Parchetul naţional antiterorist nu se ocupă de caz în această etapă.

Potrivit unei surse citate de Le Figaro, în portbagajul maşinii sale ar fi fost găsite butelii de gaz. Procurorul din La Rochelle a spus că această informaţie este în curs de verificare. El a precizat că suspectul „a încercat să-şi incendieze maşina” înainte de a fi arestat de jandarmi.

Conform informaţiilor Le Figaro, este vorba de un bărbat de 35 de ani, rezident în La Cotinière, un mic sat de pescari situat la 4 kilometri de Saint-Pierre-d'Oléron. El figurează în datele poliţiei pentru infracţiuni de drept comun, în special pentru comportament neadecvat şi consum de droguri şi alcool.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
piata rosie din moscova
4
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Digi Sport
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
emeric einei
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare...
Gen Ben Hodges
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel...
DNA Romania
DNA, anchetă de trafic de influență. Ar fi vizați afaceristul Fănel...
Ultimele știri
O doctoriță româncă din Franța a fost găsită carbonizată în casa ei. Polițiștii suspectează o crimă: care este ipoteza lor
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
Imagini cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni, înregistrate de Romsilva
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Police car in Nice, France.
Corpul unei doctorițe românce din Franța a fost găsit carbonizat. Suspect e chiar fiul de 22 de ani al femeii
grigore alexandru ghica
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
papusa sexuala-shein-franta
Retailerul Shein, amenințat cu interzicerea în Franța după ce a scos la vânzare „păpuși sexuale” cu înfățișare de copil
Gisele Pelicot
După Cazul Pelicot, Franța ia măsuri pentru a defini toate actele sexuale neconsensuale drept viol
Berlin,,Germany,-,Aug,2,,2024:,"police",(polizei),Text,On
Un sirian a fost arestat în Berlin. Plănuia un atentat motivat de Jihad
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
„Dacă sunt singurul copil, fraţii şi părinţii defunctului au dreptul la moştenire?”. Legea succesorală
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Pro FM
Cher, la aproape 80 de ani: „Sunt proastă. Nu sunt mai înțeleaptă, doar mai bătrână”. Recunoaște deschis că...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 pensionari pierd 250 lei
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”