O dronă a explodat în raionul Orhei, din Republica Moldova

Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în extravilanul satului Lopatna, raionul Orhei. Potrivit Poliției, nicio persoană nu a fost rănită, iar autoritățile continuă cercetările „pentru a stabili toate circumstanțele”, relatează Ziarul de Gardă.

Poliția din Orhei a fost sesizată în jurul miezului nopții de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut în afara localității, acesta explodând ulterior.

La fața locului s-au deplasat serviciile specializate și echipele de intervenție. „Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”, a menționat Poliția. De asemenea, au intervenit specialiști ai Secției tehnico-explozive și reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale Orhei, care „au evaluat riscurile și au efectuat cercetările necesare”.

În urma verificărilor preliminare, oamenii legii au stabilit că nu au fost înregistrate victime.

În dimineața zilei de 8 iunie, cercetările de specialitate au fost reluate. Instituțiile responsabile spun că continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente „pentru a stabili toate circumstanțele incidentului”.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au raportat în mod repetat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Mai multe aparate de zbor au căzut pe teritoriul țării, iar în unele cazuri autoritățile au constatat prezența materialelor explozive.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că țara sa trebuie să-și consolideze sistemul anti-drone și sistemul de bruiaj pentru a putea combate dronele rusești care încalcă spațiul aerian național.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul produs în apropierea localității Lopatna din raionul Orhei.

„Survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”, se arată în declarația Ministerului Afacerilor Externe. Reprezentanții instituției au declarat că incidentul „evidențiază, încă o dată, riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate”. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Republica Moldova va continua să își consolideze capacitățile de apărare și reziliență. „În fața acestor provocări, Republica Moldova va continua să își consolideze capacitățile de apărare și reziliență, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor săi, pentru a garanta siguranța țării și a populației sale”, a transmis instituția.

Editor : M.C