Premierul desemnat Eugen Tomac începe, luni, consultările politice cu formaţiunile parlamentare, pentru a construi o majoritate care să asigure susţinerea în Legislativ a viitorului Guvern.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac are luni trei întâlniri succesive cu principalele partide parlamentare.

Prima discuţie este programată cu PNL, de la ora 11:00, urmată de o întâlnire cu USR, la ora 14:00, iar ultima rundă de consultări din zi va avea loc cu PSD, începând cu ora 17:00.

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Consultările politice se vor desfăşura la sediile fiecărei formaţiuni, nu într-un loc neutru sau instituţional, ceea ce indică un format de discuţii directe, la nivel de partid. Aceste întâlniri sunt menite să clarifice poziţiile politice ale fiecărei formaţiuni în raport cu viitoarea formulă guvernamentală.

Echipa premierului desemnat a precizat și că, după fiecare rundă de discuţii, Eugen Tomac va susţine declaraţii de presă, în care va prezenta concluziile preliminare şi direcţiile generale ale negocierilor purtate cu partidele parlamentare.

Consultările nu vor fi limitate la ziua de luni, ele vor continua şi marţi. Pentru această a doua rundă de discuţii, programul urmează să fie comunicat ulterior, în funcţie de evoluţia negocierilor din prima zi.

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Contextul politic al acestor discuţii este dat de desemnarea sa oficială în funcţia de premier. Preşedintele Nicuşor Dan l-a propus joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru a forma noul guvern, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Conform Constituţiei, premierul desemnat are la dispoziţie un termen de 10 zile de la momentul desemnării pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Acesta trebuie să prezinte atât programul de guvernare, cât şi lista completă a membrilor viitorului Executiv. Pentru învestire are nevoie de o majoritate de 233 de voturi în plenul reunit al Legislativului.

Pe 4 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 4 iunie 2026 pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în temeiul articolului 85 din Constituție. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan.

Eugen Tomac este europarlamentar și actual consilier prezidențial.

Cabinetul Tomac. Ce nume sunt vehiculate

Din informaţiile Digi24, structura viitorului cabinet a fost discutată în acest weekend, însă negocierile nu sunt finalizate. Printre numele vehiculate se află Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, pentru Ministerul Afacerilor Externe, şi Mihnea Motoc pentru portofoliul de la Finanţe. Bogdan Drăgoi ar fi fost propus de PSD, însă acesta nu ar fi acceptat în acest moment, el având experienţă anterioară ca ministru în Guvernul Ungureanu.

În noua formulă guvernamentală ar urma să fie cooptaţi şi consilieri ai preşedintelui Nicuşor Dan. Printre aceştia se numără Bogdan Florin Cristea, vehiculat pentru Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie pentru Educaţie şi Radu Burnete, posibil vicepremier şi ministru al Economiei.

Pentru Ministerul Culturii este luat în calcul Adrian Papahagi, fost fondator al Partidului Mişcarea Populară, din care ulterior s-a retras. De asemenea, la Ministerul Justiţiei este vehiculat numele consilierului prezidenţial Cosmin Alexandru Soare-Filatov.

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Pentru Ministerul Muncii, o posibilă variantă este Lavinia Niculescu, din conducerea Agenţiei Naţionale pentru Funcţionarii Publici. La Energie este luată în calcul Corina Popescu, fost director al companiilor Electrica şi Transelectrica şi fost secretar de stat în Ministerul Energiei în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloş.

Pentru portofoliul Agriculturii este vehiculat Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

În schimb, preşedinta Colegiului Medicilor Cătălina Poiană, al cărei nume a fost asociat cu portofoliul Sănătăţii în viitorul guvern, a anunţat că refuză „cu respect” o eventuală nominalizare, precizând că va continua să contribuie la sistemul sanitar din poziţia pe care o ocupă în prezent.

Editor : Ana Petrescu