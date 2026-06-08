Live TV

Video Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi negocierile decisive cu liderii partidelor pentru Guvern. Programul consultărilor

Data publicării:
eugen tomac
Eugen Tomac, pe 4 iunie la Cotroceni, când a fost desemnat premier de Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos /George Călin
Din articol
Cabinetul Tomac. Ce nume sunt vehiculate

Premierul desemnat Eugen Tomac începe, luni, consultările politice cu formaţiunile parlamentare, pentru a construi o majoritate care să asigure susţinerea în Legislativ a viitorului Guvern.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac are luni trei întâlniri succesive cu principalele partide parlamentare.

Prima discuţie este programată cu PNL, de la ora 11:00, urmată de o întâlnire cu USR, la ora 14:00, iar ultima rundă de consultări din zi va avea loc cu PSD, începând cu ora 17:00.

Citește și: Tomac vrea un „dialog sincer” cu „forțele prooccidentale” din Parlament pentru învestirea guvernului

Consultările politice se vor desfăşura la sediile fiecărei formaţiuni, nu într-un loc neutru sau instituţional, ceea ce indică un format de discuţii directe, la nivel de partid. Aceste întâlniri sunt menite să clarifice poziţiile politice ale fiecărei formaţiuni în raport cu viitoarea formulă guvernamentală.

Echipa premierului desemnat a precizat și că, după fiecare rundă de discuţii, Eugen Tomac va susţine declaraţii de presă, în care va prezenta concluziile preliminare şi direcţiile generale ale negocierilor purtate cu partidele parlamentare.

Consultările nu vor fi limitate la ziua de luni, ele vor continua  şi marţi. Pentru această a doua rundă de discuţii, programul urmează să fie comunicat ulterior, în funcţie de evoluţia negocierilor din prima zi.

Citește și: Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier: „Politica e o meserie”

Contextul politic al acestor discuţii este dat de desemnarea sa oficială în funcţia de premier. Preşedintele Nicuşor Dan l-a propus joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru a forma noul guvern, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Conform Constituţiei, premierul desemnat are la dispoziţie un termen de 10 zile de la momentul desemnării pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Acesta trebuie să prezinte atât programul de guvernare, cât şi lista completă a membrilor viitorului Executiv. Pentru învestire are nevoie de o majoritate de 233 de voturi în plenul reunit al Legislativului.

Pe 4 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 4 iunie 2026 pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în temeiul articolului 85 din Constituție. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan.

Eugen Tomac este europarlamentar și actual consilier prezidențial. 

Cabinetul Tomac. Ce nume sunt vehiculate

Din informaţiile Digi24, structura viitorului cabinet a fost discutată în acest weekend, însă negocierile nu sunt finalizate. Printre numele vehiculate se află Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, pentru Ministerul Afacerilor Externe, şi Mihnea Motoc pentru portofoliul de la Finanţe. Bogdan Drăgoi ar fi fost propus de PSD, însă acesta nu ar fi acceptat în acest moment, el având experienţă anterioară ca ministru în Guvernul Ungureanu.

În noua formulă guvernamentală ar urma să fie cooptaţi şi consilieri ai preşedintelui Nicuşor Dan. Printre aceştia se numără Bogdan Florin Cristea, vehiculat pentru Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie pentru Educaţie şi Radu Burnete, posibil vicepremier şi ministru al Economiei.

Pentru Ministerul Culturii este luat în calcul Adrian Papahagi, fost fondator al Partidului Mişcarea Populară, din care ulterior s-a retras. De asemenea, la Ministerul Justiţiei este vehiculat numele consilierului prezidenţial Cosmin Alexandru Soare-Filatov.

Citește și: Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de Eugen Tomac nu va fi votat

Pentru Ministerul Muncii, o posibilă variantă este Lavinia Niculescu, din conducerea Agenţiei Naţionale pentru Funcţionarii Publici. La Energie este luată în calcul Corina Popescu, fost director al companiilor Electrica şi Transelectrica şi fost secretar de stat în Ministerul Energiei în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloş.

Pentru portofoliul Agriculturii este vehiculat Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

În schimb, preşedinta Colegiului Medicilor Cătălina Poiană, al cărei nume a fost asociat cu portofoliul Sănătăţii în viitorul guvern, a anunţat că refuză „cu respect” o eventuală nominalizare, precizând că va continua să contribuie la sistemul sanitar din poziţia pe care o ocupă în prezent.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, mesaj despre viitorul PNL: reformarea partidului și guvernarea nu pot fi făcute simultan
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Cea mai mare pacoste este să faci coaliţii care nu funcţionează. Decât o coaliţie de genul acesta, mai bine opoziţie
Senat 3
Proiect depus în Parlament pentru ca foștii colaboratori ai securității și cei condamnați definitiv să rămână fără ordine și medalii
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cum au colaborat partidele în Parlament, după demiterea Guvernului: La unele legi, au fost realizate toate combinațiile politice
Screenshot 2026-06-06 151242
Ambasada chineză îl acuză pe Alexandru Muraru de interferență în afacerile țării, după o vizită în Taiwan. Reacția liberalului
Recomandările redacţiei
APTOPIX Israel Iran War
Israelul ripostează la rachetele iraniene, în ciuda apelurilor SUA la...
Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tanczos, susține o conferință de presă la sediul ministerului din București, joi 30 iunie 2022.
Tanczos Barna: Cele mai instabile sunt guvernele care nu au...
bogdan chiritoiu
Chirițoiu, despre băncile amendate pentru manipularea ROBOR: Au făcut...
Alexander Lukashenko
„Nu vrem să fim carne de tun”: Lukașenko exclude trimiterea de trupe...
Ultimele știri
A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Alimente interzise și reguli pe care credincioșii trebuie să le respecte
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin atât de îngrijorat de situația din Cecenia
„Terapia cu măgăruși”: cum sunt folosite animalele pentru a aduce liniște pacienților dintr-un spital din Franța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce ascundea Marilyn Monroe în spatele imaginii de blondă naivă: "Era blândă și sensibilă, dar în același timp...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Atac armat lângă baza de antrenament și hotelul naționalei Angliei la Campionatul Mondial. Cel puțin nouă...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Gică Hagi, revoluție la lot! Dezvăluiri din cantonamentul de la Mogoșoaia, chiar de la omul din interior...
Adevărul
Kitty Green, regizoarea asociată mișcării #MeToo: „E despre o problemă mai mare din industrie: femeile nu...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit reacția UEFA, după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Sharon Stone, mărturii despre drama ascunsă și abuzurile din familie: "Mă arunca pe scări și mă bătea cu...
Adevarul
Rusaliile Negre. Amintiri din vara în care 45.000 de oameni au fost condamnați la exil în Bărăgan: „N-am avut...
Newsweek
Adrian Negrescu, despre Legea salarizării unice: Ţinem pensiile îngheţate, dar creştem salariile bugetarilor?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
John Travolta, confesiune rară despre durerea care l-a urmărit ani la rând: „Privesc întunericul, dar nu...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...