Autoritățile din Tenerife au luat măsuri de urgență, pe măsură ce furtuna Therese aduce vreme ploioasă, vântoasă și de iarnă în Insulele Canare. Evenimentele în aer liber au fost anulate, drumurile sunt închise, iar unele zboruri au fost anulate, avertismentele meteorologice urmând să rămână în vigoare pe tot parcursul weekendului. În zonele înalte din centrul insulei, în jurul vulcanului Teide, a nins deja abundent, arată BBC.

Ploile abundente vor aduce risc de inundații, în timp ce vânturile puternice și marea agitată vor reprezenta, de asemenea, un pericol.

Furtuna Therese a fost numită astfel de serviciul meteorologic portughez la începutul acestei săptămâni – în mare parte din cauza riscului de perturbări în Madeira și Insulele Azore. Cu toate acestea, Insulele Canare sunt acum cele mai afectate.

Un weekend cu avertismente meteorologice

Serviciul meteorologic spaniol, AEMET, a emis avertismente meteorologice de cod portocaliu pentru Tenerife, valabile pe tot parcursul zilei de vineri și până sâmbătă. Zonele nordice ale insulei ar putea înregistra rafale de vânt de 90-100 km/h.

Jumătatea sudică a insulei Tenerife este acoperită de o avertizare de ploaie, existând posibilitatea ca în unele locuri să cadă 100 mm de precipitații într-o perioadă de 12 ore.

Aceste precipitații intense vor aduce riscul de inundații, alunecări de teren și perturbări ale transportului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Consiliul Insulei Tenerife - Cabildo de Tenerife - a activat miercuri planul de urgență, avertizând localnicii și vizitatorii să fie prudenți și să evite deplasările inutile. Au fost amenajate adăposturi temporare în zonele afectate, iar drumurile de acces către Parcul Național Teide au fost închise.

Insulele învecinate, printre care Gran Canaria și La Gomera, sunt, de asemenea, vizate de avertismente de vânt și ploaie, în timp ce La Palma și El Hierro ar putea fi lovite de valuri de până la 6 metri, creând condiții periculoase de-a lungul coastelor.

Până duminică, cele mai severe condiții meteorologice ar trebui să înceapă să se amelioreze, deși unele avertismente de cod galben vor rămâne în vigoare. Cu toate acestea, se așteaptă ca aversele să continue în prima jumătate a săptămânii viitoare.

Zăpadă pe Muntele Teide

O altă caracteristică a furtunii Therese a fost zăpada, care a căzut pe terenurile înalte din jurul Muntelui Teide – vulcanul din centrul insulei Tenerife.

Pentru turiștii care ar putea considera Insulele Canare o destinație însorită pe tot parcursul anului, acest lucru poate fi o surpriză, dar zăpada pe vulcan nu este de fapt neobișnuită, mai ales iarna și la începutul primăverii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Muntele Teide se înalță la o altitudine de 3.718 metri deasupra nivelului mării, ceea ce înseamnă că este cel mai înalt munte din Spania, mai înalt decât orice vârf din Pirinei. Așadar, atunci când ploaia udă plajele din Tenerife, nu este neobișnuit ca pe vulcan să cadă zăpadă.

O iarnă furtunoasă în sud-vestul Europei

Furtuna Therese este a 19-a furtună care a primit un nume de la grupul de denumire din sud-vestul Europei în acest sezon – care a început în septembrie.

Acesta este un nou record al numărului de furtuni pentru grup, care include serviciile meteorologice naționale din Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Luxemburg și Andorra. Grupul a început să denumească furtunile în 2017.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe lista întocmită pentru acest sezon mai rămân doar două nume de furtuni, astfel încât există riscul de a rămâne fără nume.

Dacă între momentul actual și luna august vor avea loc mai mult de două furtuni, se va crea o așa-numită „mini-listă” de cinci nume, în ordine alfabetică de la A la E.

Editor : C.A.