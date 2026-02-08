Live TV

După „Leonardo", lovește „Marta": Furtunile au făcut prăpăd în Spania și Portugalia. Doi morți și 11.000 de evacuați din calea apelor

Residents of San Martín del Tesorillo evicted by the rains return to their homes
Inundații puternice în Spania și Portugalia, în urma furtunii Marta. Sursa: Profimedia
„Plouă fără încetare” „Am rămas fără nimic”

Furtuna Marta prelungește coșmarul spaniolilor și portughezilor: sunt peste 11 mii de oameni evacuați din calea apelor, anunță Sky News. Trenurile din Andaluzia sunt oprite pe cea mai mare parte dintre linii, iar sute de drumuri rămân blocate de copaci și bolovani. Zona Cadiz este afectată de un fenomen îngrijorător: hidrocutremurele.

Deschide galeria foto

Inundații puternice în Spania și Portugalia, în urma furtunii Marta. Sursa: Profimedia
O nouă „furtună” cu vânt puternic și ploi torențiale, care a lovit Spania și Portugalia, a forțat deja 11.000 de persoane să-și părăsească locuințele.

Un bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, a murit miercuri în regiunea Alentejo din sudul Portugaliei, după ce mașina sa a fost luată de apele revărsate, au declarat autoritățile locale.

Vineri, poliția a anunțat că a fost găsit un cadavru nu departe de locul în care o femeie a fost luată de ape într-un râu din Malaga, în timp ce încerca să-și salveze câinele.

Furtuna Leonardo a lovit Peninsula Iberică marți, iar agenția meteorologică spaniolă AEMET a avertizat că o altă furtună, Marta, se apropie și va lovi regiunea cu ploi și ninsori sâmbătă.

Mii de persoane sunt acum nevoite să se evacueze din cauza temerilor legate de noi inundații, în timp ce aproape 170 de drumuri au fost închise în Spania și serviciile feroviare din Portugalia au fost întrerupte.

Zonele din apropierea râului Guadalquivir din Cordoba, Spania, au fost evacuate peste noapte din cauza creșterii dramatice a nivelului apei. Liderul regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a declarat într-o conferință de presă că se aștepta la 30 mm de precipitații sâmbătă.

Fermierii spanioli au avertizat că ploile torențiale au inundat câmpurile, provocând deja pagube în valoare de milioane de euro culturilor agricole.

„Plouă fără încetare”

Ministerul Agriculturii din Portugalia a declarat, de asemenea, că estimările preliminare indică pierderi cauzate de furtuni în valoare de aproximativ 750 de milioane de euro.

„Plouă fără încetare”, a declarat sâmbătă Miguel Angel Perez, membru al organizației fermierilor COAG din provincia Cadiz, Andaluzia, pentru postul de televiziune spaniol TVE. „Culturile precum broccoli, morcovii și conopida sunt sub apă. Mii de hectare sunt inundate. Ne confruntăm cu o adevărată catastrofă naturală.”

Între timp, în satul montan spaniol Grazalema, 1.500 de locuitori au fost evacuați din cauza infiltrațiilor de apă prin pereți. Mai grav încă, munții sunt formați dintr-o rocă permeabilă care se dizolvă dacă absoarbe prea multă apă, ceea ce poate duce la prăbușirea lor structurală.

„Am rămas fără nimic”

În orașul portughez Alcacer do Sal, locuitorii au povestit cum au fost nevoiți să fugă fără nimic altceva decât hainele de pe ei. „Am rămas fără nimic”, a declarat unul dintre ei pentru Reuters.

Prim-ministrul portughez Luis Montenegro a declarat joi seara că guvernul său a prelungit starea de calamitate în 69 de municipalități până la jumătatea lunii februarie, adăugând că precipitațiile „fără precedent” și riscul de inundații amenință mai multe regiuni.

Comandantul serviciului de protecție civilă ANEPC din Portugalia, Mario Silvestre, a declarat că șase râuri sunt expuse riscului de inundații majore. Bazinul hidrografic al râului Tagus a fost plasat joi în stare de alertă roșie din cauza creșterii bruște a debitului de apă.

jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
4
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
5
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
