Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că parcursul Georgiei către integrarea în Uniunea Europeană a fost însoțit de o poziție negativă din partea Ucrainei, menită să împiedice Tbilisi să obțină statutul de candidat, transmite Ukrainska Pravda.

„Am fost martori direcți la campaniile desfășurate în 2022-2023, înainte de a obține statutul de candidat. Implicarea Ucrainei în acest sens a fost evidentă de mai multe ori și este clar că s-au opus integrării europene a Georgiei prin diverse mijloace. Acest lucru nu a fost ascuns; știm cu toții”, a afirmat șefa diplomației de la Tbilisi.

Bochorishvili a declarat că Georgia a făcut tot posibilul pentru a-și arăta sprijinul politic față de Ucraina de la începutul agresiunii la scară largă a Rusiei.

Ministra de Externe a criticat, de asemenea, evaluarea negativă a Georgiei din Raportul Comisiei Europene privind extinderea și a susținut că „concluziile din raportul Comisiei Europene distorsionează complet faptele reale”.

De asemenea, ea a oferit o justificare pentru refuzul Georgiei de a impune sancțiuni Rusiei.

„Nimeni nu vrea să intre în confruntare cu Rusia și să creeze provocări suplimentare de securitate. Acest lucru este perfect de înțeles. Principala datorie a guvernului este de a proteja țara de amenințări. Aceasta este obligația noastră și, dacă o îndeplinim, nu ar trebui condamnată, ci mai degrabă binevenită.”

Editor : Ș.R.