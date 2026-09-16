Guvernul Meloni taie una dintre cele mai detestate taxe din Italia. Ce se ascunde în spatele deciziei surpriză

Italia a decis să elimine taxa auto pentru 14,5 milioane de autoturisme şi motociclete, a anunţat, miercuri, premierul Giorgia Meloni, o măsură care ar urma să coste bugetul de stat - deja sub presiune - peste 2 miliarde de euro, potrivit ANSA, citată de Agerpres.

Decizia vine în contextul în care guvernul caută modalităţi de a-şi spori popularitatea înaintea alegerilor legislative de anul viitor.

Coaliţia conservatoare a lui Meloni se află în urma opoziţiei de centru-stânga în sondaje şi se confruntă cu presiuni din partea Viitorului Naţional (Futuro Nazionale, FN), un nou partid de extremă-dreapta condus de Roberto Vannacci, care câştigă constant teren.

„Astăzi, guvernul elimină una dintre taxele cele mai detestate de italieni”, a subliniat Meloni într-un comunicat emis de biroul său, referindu-se la aşa-numitul „bollo auto”.

Beneficiul se va aplica tuturor motocicletelor şi în cazul a peste 70% din autoturismele de dimensiuni mici şi medii - cu o putere de până la 80 kW -, iar cetăţenii vor putea beneficia de această măsură pentru un singur vehicul, a precizat biroul premierului într-un comunicat.

În 2027, scutirea ar urma să coste statul 2,36 miliarde de euro, conform proiectului consultat de Reuters, care notează că nu este clar de unde va obţine Meloni fondurile necesare pentru finanţarea acestei iniţiative.

Conform celui mai recent plan bugetar - care urmează să fie actualizat în următoarele săptămâni -, Italia estimează că datoria sa publică va atinge un vârf de aproape 139% din produsul intern brut (PIB) în acest an, depăşind Grecia şi devenind astfel ţara cea mai îndatorată din zona euro.

Partidele din coaliţie au salutat măsura, ca parte a agendei guvernamentale de reducere a taxelor, în timp ce criticii au respins-o, calificând-o drept o încercare de a distrage atenţia de la creşterea preţurilor la combustibil.

„Este ca şi cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru gât”, a declarat Rossano Sasso, un consilier apropiat al lui Vannacci.

Preţurile combustibililor în Italia sunt în creştere de câteva luni, ca urmare a conflictului dintre SUA şi Iran care perturbă aprovizionarea la nivel mondial, obligând guvernul să cheltuiască până acum 2,8 miliarde de euro pentru a finanţa reducerea accizelor.

Editor : Ș.R.