Generalul care se pregătește să ia „coroana naționalistă” a Giorgiei Meloni. Roberto Vannacci: „Suntem ca «Duzina de ticăloși»”

Pe măsură ce Giorgia Meloni se apropie de sfârșitul a ceea ce a devenit unul dintre cele mai longevive guverne ale Italiei din ultimele decenii, cea mai mare amenințare la adresa dominației sale politice nu mai vine din partea opoziției centriste. Ea apare din dreapta naționalistă, scrie Euractiv.

Având în vedere că alegerile generale sunt așteptate în 2027, Meloni și-a petrecut o mare parte din mandatul de premier transformându-se dintr-o persoană naționalistă incendiară într-un lider european mainstream. Însă acest act de echilibrare a creat o oportunitate pentru criticii care susțin că a făcut prea multe compromisuri.

În timp ce Meloni încearcă să-și apere reputația, un general susține că ea nu mai reprezintă dreapta naționalistă italiană. Roberto Vannacci a apărut ca cea mai disruptivă forță de pe scena politică, acuzând-o pe Meloni că a abandonat agenda intransigentă care a adus-o la putere.

Într-un interviu acordat Euractiv, Vannacci și-a prezentat mișcarea ca fiind unul dintre ultimii apărători intransigenți ai suveranității naționale. „Suntem singurii care încă apără suveranitatea fără ezitare.”

„Suntem ca Duzina de ticăloși”, a adăugat el, invocând filmul de război din 1967 despre un grup de militari proscriși trimiși într-o misiune aproape imposibilă. „Suntem oameni respinși de sistem, dar tocmai de aceea capabili să-l schimbe.”

În timpul carierei sale militare, Vannacci a servit în Irak și Afganistan, unde a comandat unități de elită ale Brigăzii de Parașutiști Folgore. După ce s-a retras din pozițiile de luptă în 2020, a ocupat funcția de atașat al apărării la Ambasada Italiei la Moscova.

Înverșunat anti-UE, sceptic față de sprijinul militar pentru Ucraina și critic deschis față de ceea ce numește „normalizarea” partidelor conservatoare din Europa, Vannacci pariază că alegătorii care odinioară au propulsat-o pe Meloni la guvernare cred acum că aceasta a devenit parte a sistemului.

Vannacci se prezintă ca fiind unul dintre ultimii politicieni de dreapta „autentici” rămași în Europa, atacând ceea ce el consideră partide conservatoare tradiționale de pe continent – inclusiv pe Meloni și Jordan Bardella, președintele Rassemblement National (RN) – despre care spune că au devenit o „dreaptă diluată”.

Mișcarea sa recent lansată, Futuro Nazionale, are în prezent peste 5% din voturi în sondaje, devansând Liga, partidul populist de extremă dreapta, și apropiindu-se de Forza Italia, partidul de centru. Acest lucru îl transformă într-o bătaie de cap din ce în ce mai incomodă pentru Meloni, pe măsură ce începe numărătoarea inversă până la următoarele alegeri.

Europarlamentarul italian a sugerat că viitorul prim-ministrului va depinde în cele din urmă de mișcarea sa politică. „Meloni va avea nevoie de italienii care vor o schimbare reală”, a spus el. „Astăzi, acel spațiu suntem noi”.

Din februarie, Vannacci este membru al grupului Europa Națiunilor Suverane (ESN), grupul parlamentar din care face parte și Alternativa pentru Germania.

Întrebat dacă va încheia o alianță cu Meloni după alegeri, Vannacci a răspuns că „nu a vorbit niciodată despre pacte”.

„Întotdeauna am spus că Futuro Nazionale este interlocutorul natural al centrului-dreapta”, a afirmat el. „Dar nu ne vom mișca nici măcar un milimetru de la principiile noastre în Italia și în Europa.”

Potrivit lui Vannacci, guvernul lui Meloni nu a reușit să își respecte promisiunile cheie, ceea ce indică eșecul acesteia de a realiza reforme constituționale și judiciare cruciale.

Criticile sale s-au extins și la fostul său partid, Liga. Întrebat dacă ciclul politic al viceprim-ministrului Matteo Salvini se apropie de sfârșit, Vannacci a refuzat să comenteze direct. „Nu-mi place să comentez despre afacerile interne ale partidelor din care nu mai fac parte”, a argumentat el. „Le doresc tot binele, dar cifrele spun o poveste diferită.”

Vannacci i-a criticat, de asemenea, pe foștii săi adversari politici din grupul Patriots, inclusiv pe Bardella.

„Procesul de normalizare promovat de RN în Franța nu va funcționa”, a spus el. „Încă sper că vor câștiga următoarele alegeri franceze, dar am îndoieli. Forțele de dreapta trebuie să rămână fidele identității lor, nu să se dilueze.”

Vannacci a descris Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen drept un eșec. „Europa este mai puțin stabilă, mai puțin bogată și mai puțin productivă decât înainte”, a afirmat el, dând vina pe Pactul Verde European pentru prețurile mai mari la energie și competitivitatea industrială mai slabă.

În ceea ce privește abordarea pe care UE o adoptă față de Ucraina, Vannacci a susținut că „adevăratul perdant este Europa”.

„Timp de patru ani, Europa a urmat exact aceeași strategie”, a spus el. „Rezultatele sunt acolo, pentru toată lumea.”

El a susținut că UE a devenit mai dependentă de Statele Unite, plătește prețuri mai mari la energie și cheltuiește „80-90 de miliarde de euro” pentru a sprijini Ucraina, în loc să investească în asistență medicală, locuri de muncă și securitate internă.

Migrația rămâne în centrul platformei sale politice. Vannacci a îmbrățișat pe deplin conceptul de „remigrație”, încadrându-l ca mai mult decât o politică de întoarcere a migranților. „Remigrația nu este doar despre întoarcere”, a spus el. „Este vorba despre dreptul popoarelor native de a-și apăra civilizația și cultura împotriva grupurilor exogene.”

„Vrem ca italienii să trăiască în Italia, așa cum vrem ca fiecare țară să rămână casa poporului său natal”, a completat Vannacci.

Editor : Ș.R.