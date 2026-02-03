Live TV

Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De la ce a pornit disputa

Data publicării:
titus corlatean la o sedinta
Titus Corlățean. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Într-o rară luare de poziției privind declarațiile unui oficial român, Ambasada Ucrainei la București, critică în termeni duri o luare de cuvânt a senatorului PSD, Titus Corlățean, din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. La sfârșitul lunii ianuarie, Corlățean acuza că de la întâi februarie urmează să fie închise mai multe școli cu predarea în limba română din Ucraina. Ambasada a venit cu precizări și notează că declarațiile fostului ministru sunt un neadevăr. 

Oficialul român, clama de la tribuna Consiliului Europei că: „Am ajuns intr-un moment critic, cand restrângerea educației in limba maternă pentru români va ajunge la un prag de neacceptat: la 1 februarie 2026, deci in doar 2 zile, autoritatile ucrainene intenționeaza să închidă 28 din cele 32 de "licee academice" românești. O adevărată dramă pentru etnicii români! Cerem Ucrainei să amâne si sa reconsidere aplicarea acestei decizii!”

Acesta a vorbit și despre situația bisericilor care au drept parohi etnici români: „Mai mult, libertatea religioasă este supusă la tot mai multe presiuni: amenințarea la adresa preoților ortodocși români de catre oameni ai serviciilor de securitate ucrainene si alte autoritati si forțarea lor să intre, cu bisericile românești, in Biserica naționala ucraineana va insemna obligarea lor de a sluji in ucraineana, deci practic asimilarea bisericii ortodoxe românesti și dispariția identitatii religioase românesti din Ucraina. Presiunile includ si recrutarea și trimiterea pe front, în război, a unor preoti "necooperanti" de etnie română!

In acelasi timp, autpritatile de la Kiev evită solutia oferită de mai bine de 1 an si jumatate: înregistrarea unei asociații religioase ortodoxe românești, care să desprindă bisericile românești de sub influiența istorică a Patriarhiei Moscovei, ceea ce ar fi foarte bine (!), dar care să nu fie incorporata cu forta in Biserica natională ucraineană si care să iși pastreze identitatea romaneasca si dreptul de a decide”, după cum se arată pe pagina oficialului. 

În replică, oficialii ucraineni de la București au venit cu un răspuns elaborat în care transmit următoarele: 

„Ambasada Ucrainei în România a atras atenția asupra răspândirii în spațiul informațional a unei declarații critice nefondate a membrului Senatului Parlamentului României, Titus Corlețan, cu privire la starea asigurării în Ucraina a dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele care aparțin minorității naționale române. În special, senatorul afirmă că „din 1 februarie 2026, în Ucraina vor fi desființate 28 din cele 32 de licee academice cu predare integral sau parțial în limba română, care funcționează în regiunea Chernivtsi”.
Subliniem că această declarație nu corespunde realității.


În regiunea Chernivtsi din Ucraina funcționează 63 de școli cu limba română de predare (integral sau parțial) și 11 filiale cu limba română de predare, care sunt instituții de învățământ deplin funcționale și situate în zone rurale îndepărtate.

Toate aceste instituții de învățământ au funcționat până la 1 februarie 2026 și continuă să funcționeze după această dată.
În Ucraina continuă implementarea reformei sistemului de învățământ, începută în 2017. Reforma învățământului liceal va fi implementată începând cu 1 septembrie 2027, iar până atunci vor fi create și vor începe să funcționeze licee academice, așa cum se întâmplă în țările Uniunii Europene, în special în România.


Trebuie subliniat faptul că:
- reforma învățământului secundar superior (liceal) nu prevede închiderea niciunei școli;
- instituțiile de învățământ care nu vor deveni licee academice vor continua să funcționeze ca gimnazii (clasele 1-9);
- niciun document oficial al Ministerului Educației și Științei din Ucraina sau al autorităților locale nu prevede reducerea numărului de instituții de învățământ în 2027.
Scopul reformei este de a îmbunătăți calitatea educației, de a adapta educația la cerințele actuale, de a oferi copiilor posibilitatea de a obține cunoștințe de specialitate de calitate în liceu și de a trece la sistemul european de învățământ prin introducerea învățământului de 12 ani. Accesul la educație în limba maternă va fi asigurat în mod continuu și în viitor.

Ambasada subliniază că Ucraina respectă legislația națională progresistă și angajamentele internaționale asumate în domeniul protecției drepturilor minorităților (comunităților) naționale. Reforma sistemului educațional ucrainean face parte din standardele europene generale în domeniul educației.

Politica statului nostru este deschisă, prietenoasă și orientată către aderarea la Uniunea Europeană, cu respectarea standardelor europene consacrate.”

Digi24.ro a încercat să-l contacteze pe Titus Corlățean, din păcate acesta nu a venit cu un răspuns până la ora publicării articolului. 

UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”