Ursula Von der Leyen a acceptat invitația lui Zelenski de a vizita Kievul. Data simbolică la care ar putea avea loc vizita

Ursula Von der Leyen și Volodimir Zelenski
Ursula Von der Leyen și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Kievul la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

„Ieri, președinta von der Leyen a vorbit cu președintele Zelenski, așa cum o fac în mod regulat... Președinta von der Leyen a acceptat invitația de a fi prezentă în Ucraina pentru a marca patru ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina. Acesta va fi un semn reînnoit și reiterat al solidarității Uniunii Europene cu Ucraina și al determinării și unității noastre în fața agresiunii continue a Rusiei.”, a spus Paula Pinho, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, conform European Pravda
Pinho nu a specificat când anume von der Leyen va călători în Ucraina.

„Discutăm detaliile și le vom comunica atunci când vom avea mai multe informații despre această vizită”, a adăugat ea.

European Pravda a raportat anterior că o delegație de comisari europeni, inclusiv comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, va sosi la Kiev în februarie.

La sfârșitul acestei săptămâni, Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere privind conținutul celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Planul este de a adopta pachetul pe 24 februarie, pentru a marca patru ani de la invazie.

