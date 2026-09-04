Giorgia Meloni este acuzată că a manipulat sistemul electoral italian pentru a-și asigura realegerea

În timp ce stabilește în această săptămână un nou record pentru cel mai longeviv guvern postbelic al Italiei, Giorgia Meloni organizează o petrecere și vrea ca întreaga lume să afle despre aceasta. Iar rivalii o acuză că a intervenit în mod cinic asupra regulilor de vot, scrie The Times.

Au fost închiriate optzeci de autocare pentru a transporta 10.000 de susținători la o petrecere organizată vineri în Bari, în sudul Italiei, pentru a marca cele 1.413 de zile de mandat ale sale, depășind recordul anterior stabilit de regretatul Silvio Berlusconi și punând capăt seriei de guverne care se succedau rapid în țară.

Înainte ca prim-ministrul să urce pe scenă pentru a ține un discurs la apusul soarelui, partidul ei a publicat o broșură de 30 de pagini plină cu realizările sale de când a fost aleasă în 2022, începând cu afirmația că s-au creat 1,3 milioane de noi locuri de muncă.

Intitulată „Un guvern mai stabil, o Italie mai puternică”, broșura prezintă o țară mai bogată și mai sănătoasă datorită lui Meloni, unde deficitul este sub control și infractorii se află în spatele gratiilor.

Însă, pe măsură ce spectacolul se desfășoară la Bari, la Roma se înmulțesc acuzațiile că Meloni manipulează sistemul electoral italian pentru a se asigura că va fi aleasă pentru un al doilea mandat în 2027. „Meloni citește ultimele sondaje și încearcă să creeze o lege electorală care să-i convină – este rușinos”, a declarat Elly Schlein, lidera Partidului Democrat de centru-stânga.

Acuzațiile sunt grave, având în vedere că Meloni a susținut de multă vreme că se situează deasupra tacticilor politice viclene. Motivul consternării este o lege electorală pe care a promovat-o în Camera Deputaților și care urmează să fie supusă votului în Senat.

Proiectul de lege trece Italia de la un sistem mixt de reprezentare proporțională (PR) și circumscripții cu sistem majoritar la un sistem pur de reprezentare proporțională, despre care criticii spun că este conceput pentru a elimina alegerile cu sistem majoritar din sudul Italiei, unde se preconizează că opoziția lui Meloni va obține rezultate bune în 2027. „Ne va costa 20 de locuri în sud”, a declarat Domenico De Santis, șeful Partidului Democrat din regiunea sudică Puglia.

Proiectul de lege acordă, de asemenea, zeci de locuri bonus în parlament coaliției câștigătoare, dacă aceasta obține 42% din voturi. Meloni a afirmat că aceste locuri suplimentare vor asigura câștigătorului — fie el de stânga sau de dreapta — o majoritate stabilă. Oponenții ei susțin că procentul de 42% seamănă în mod suspect cu numărul de voturi pe care ea crede că îl va obține coaliția sa.

Sau credea că va obține. De când a fost elaborat proiectul de lege, un nou contracandidat de dreapta, Roberto Vannacci, a atras voturi de la guvern și înregistrează 7% în sondaje după ce a afirmat că Meloni are o poziție prea blândă față de migrație și a cerut încetarea ajutorului acordat Ucrainei. „Aceasta înseamnă că, în prezent, coaliția lui Meloni se află în urma în sondaje față de principala coaliție de stânga a partidelor de opoziție. Și de aceea au venit acum cu o idee nouă – un tur de scrutin decisiv”, a declarat Lorenzo Pregliasco, directorul firmei de sondaje YouTrend.

Prevăzută a fi dezbătută în Senat săptămâna viitoare ca amendament la proiectul de lege electorală, un tur doi între cei doi candidați cu cele mai multe voturi de anul viitor ar pune probabil coaliția lui Meloni față în față cu alianța de stânga formată din Partidul Democrat și Partidul Cinci Stele, excluzându-l pe Vannacci din cursă.

Alegătorii care îl susțin pe Vannacci în primul tur de scrutin și-ar face votul să conteze în turul doi trecând de partea lui Meloni, împingând-o spre victorie.

„Sondajele noastre arată că aceștia s-ar întoarce în rândurile noastre”, a declarat Pregliasco. Deputatul Partidului Democrat, Federico Fornaro, a adăugat: „Coaliția de guvernare ia în calcul un tur de scrutin decisiv în speranța că susținătorii lui Vannacci vor vota cu inima în primul tur, dar cu rațiunea în al doilea.”

Jocul cu legile electorale era un obicei înrădăcinat atât la stânga, cât și la dreapta în Italia, a spus Pregliasco. „Aceasta este a patra încercare în 20 de ani, toate menite să-i oprească pe adversari. Această încercare actuală a fost prost gestionată și modificată în funcție de ce arătau sondajele într-o anumită zi.”

Meloni se confruntă cu o opoziție puternică față de un al doilea tur din partea unuia dintre propriii săi parteneri de coaliție, partidul Liga condus de Matteo Salvini. Pregliasco a declarat: „Salvini știe că mulți alegători care îl susțin pe Vannacci obișnuiau să voteze pentru el, așa că riscă să piardă voturi în primul tur. Chiar dacă el și Meloni vor câștiga în turul doi, numărul de mandate pe care le va obține în parlament va fi proporțional cu numărul redus de voturi primite în primul tur. Este o veste proastă pentru el.”

Tensiunea dintre Salvini și Meloni își găsește echivalentul și în tabăra de stânga, întrucât liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, și Schlein se pregătesc să se lupte pentru a stabili cine ar trebui să conducă coaliția lor.

Cu toate acestea, ei își unesc forțele pentru a încerca să convingă Italia că lista realizărilor lui Meloni nu este altceva decât o manevră publicitară abilă, începând cu sistemul național de sănătate al Italiei. Ei au indicat săptămâna aceasta un studiu care arată că cheltuielile Italiei pentru sănătate, ca procent din PIB, au scăzut sub media europeană.

„Suntem țara din G7 care cheltuiește cel mai puțin pe sănătate pe cap de locuitor — este acesta un record pe care guvernul este pe cale să-l sărbătorească?”, a spus Conte.

„Meloni este închisă în biroul ei și ruptă de realitate”, a adăugat Schlein.

Săptămâna aceasta, un raport a arătat că prețul produselor alimentare de bază din Italia a crescut cu aproape o treime în ultimii cinci ani.

„Meloni vrea să le arate alegătorilor că a moștenit de la Silvio Berlusconi rolul de lider de vârf al centrului-dreapta din Italia”, a spus Vincenzo Galasso, profesor de științe politice la Universitatea Bocconi din Milano. „Evenimentul organizat de Meloni la Bari coincide cu momentul în care italienii se întorc din vacanță și, la fel ca în anii precedenți, descoperă că prețurile au crescut din nou.”

El a afirmat că bilanțul economic al lui Meloni este mixt. „Ocuparea forței de muncă este în creștere, iar deficitul este sub control, dar creșterea PIB-ului este sub un procent, iar ea a făcut puțin în ceea ce privește cercetarea, industria și inteligența artificială. A supraviețuit hotărând să nu ia decizii cu privire la problemele majore”, a spus el.

Galasso a adăugat: „De aceea, la Bari, ea va contracara toate aceste critici concentrându-se în discursul său pe longevitatea guvernului său.”

Giovanni Orsina, expert politic la Universitatea Luiss din Roma, a prezis că discursul lui Meloni de la Bari va fi, ca de obicei, combativ. „Discursurile sale anterioare sugerează că va vorbi despre cum a luptat în continuare chiar și atunci când adversarii ei doreau ca ea să eșueze — există întotdeauna un adversar”, a spus el. „Ea va spune: «Eram considerați outsideri, dar ne-am descurcat bine, am fost uniți, ne-am învins adversarii și am realizat multe, împotriva tuturor pronosticurilor».”

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Editor : B.E.