Live TV

Giorgia Meloni este acuzată că a manipulat sistemul electoral italian pentru a-și asigura realegerea

Data actualizării: Data publicării:
giorgia-meloni-profimedia-0734427471
Giorgia Meloni Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În timp ce stabilește în această săptămână un nou record pentru cel mai longeviv guvern postbelic al Italiei, Giorgia Meloni organizează o petrecere și vrea ca întreaga lume să afle despre aceasta. Iar rivalii o acuză că a intervenit în mod cinic asupra regulilor de vot, scrie The Times.

Au fost închiriate optzeci de autocare pentru a transporta 10.000 de susținători la o petrecere organizată vineri în Bari, în sudul Italiei, pentru a marca cele 1.413 de zile de mandat ale sale, depășind recordul anterior stabilit de regretatul Silvio Berlusconi și punând capăt seriei de guverne care se succedau rapid în țară.

Înainte ca prim-ministrul să urce pe scenă pentru a ține un discurs la apusul soarelui, partidul ei a publicat o broșură de 30 de pagini plină cu realizările sale de când a fost aleasă în 2022, începând cu afirmația că s-au creat 1,3 milioane de noi locuri de muncă.

Intitulată „Un guvern mai stabil, o Italie mai puternică”, broșura prezintă o țară mai bogată și mai sănătoasă datorită lui Meloni, unde deficitul este sub control și infractorii se află în spatele gratiilor.

Însă, pe măsură ce spectacolul se desfășoară la Bari, la Roma se înmulțesc acuzațiile că Meloni manipulează sistemul electoral italian pentru a se asigura că va fi aleasă pentru un al doilea mandat în 2027. „Meloni citește ultimele sondaje și încearcă să creeze o lege electorală care să-i convină – este rușinos”, a declarat Elly Schlein, lidera Partidului Democrat de centru-stânga.

Acuzațiile sunt grave, având în vedere că Meloni a susținut de multă vreme că se situează deasupra tacticilor politice viclene. Motivul consternării este o lege electorală pe care a promovat-o în Camera Deputaților și care urmează să fie supusă votului în Senat.

Proiectul de lege trece Italia de la un sistem mixt de reprezentare proporțională (PR) și circumscripții cu sistem majoritar la un sistem pur de reprezentare proporțională, despre care criticii spun că este conceput pentru a elimina alegerile cu sistem majoritar din sudul Italiei, unde se preconizează că opoziția lui Meloni va obține rezultate bune în 2027. „Ne va costa 20 de locuri în sud”, a declarat Domenico De Santis, șeful Partidului Democrat din regiunea sudică Puglia.

Proiectul de lege acordă, de asemenea, zeci de locuri bonus în parlament coaliției câștigătoare, dacă aceasta obține 42% din voturi. Meloni a afirmat că aceste locuri suplimentare vor asigura câștigătorului — fie el de stânga sau de dreapta — o majoritate stabilă. Oponenții ei susțin că procentul de 42% seamănă în mod suspect cu numărul de voturi pe care ea crede că îl va obține coaliția sa.

Sau credea că va obține. De când a fost elaborat proiectul de lege, un nou contracandidat de dreapta, Roberto Vannacci, a atras voturi de la guvern și înregistrează 7% în sondaje după ce a afirmat că Meloni are o poziție prea blândă față de migrație și a cerut încetarea ajutorului acordat Ucrainei. „Aceasta înseamnă că, în prezent, coaliția lui Meloni se află în urma în sondaje față de principala coaliție de stânga a partidelor de opoziție. Și de aceea au venit acum cu o idee nouă – un tur de scrutin decisiv”, a declarat Lorenzo Pregliasco, directorul firmei de sondaje YouTrend.

Prevăzută a fi dezbătută în Senat săptămâna viitoare ca amendament la proiectul de lege electorală, un tur doi între cei doi candidați cu cele mai multe voturi de anul viitor ar pune probabil coaliția lui Meloni față în față cu alianța de stânga formată din Partidul Democrat și Partidul Cinci Stele, excluzându-l pe Vannacci din cursă.

Alegătorii care îl susțin pe Vannacci în primul tur de scrutin și-ar face votul să conteze în turul doi trecând de partea lui Meloni, împingând-o spre victorie.

„Sondajele noastre arată că aceștia s-ar întoarce în rândurile noastre”, a declarat Pregliasco. Deputatul Partidului Democrat, Federico Fornaro, a adăugat: „Coaliția de guvernare ia în calcul un tur de scrutin decisiv în speranța că susținătorii lui Vannacci vor vota cu inima în primul tur, dar cu rațiunea în al doilea.”

Jocul cu legile electorale era un obicei înrădăcinat atât la stânga, cât și la dreapta în Italia, a spus Pregliasco. „Aceasta este a patra încercare în 20 de ani, toate menite să-i oprească pe adversari. Această încercare actuală a fost prost gestionată și modificată în funcție de ce arătau sondajele într-o anumită zi.”

Meloni se confruntă cu o opoziție puternică față de un al doilea tur din partea unuia dintre propriii săi parteneri de coaliție, partidul Liga condus de Matteo Salvini. Pregliasco a declarat: „Salvini știe că mulți alegători care îl susțin pe Vannacci obișnuiau să voteze pentru el, așa că riscă să piardă voturi în primul tur. Chiar dacă el și Meloni vor câștiga în turul doi, numărul de mandate pe care le va obține în parlament va fi proporțional cu numărul redus de voturi primite în primul tur. Este o veste proastă pentru el.”

Tensiunea dintre Salvini și Meloni își găsește echivalentul și în tabăra de stânga, întrucât liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, și Schlein se pregătesc să se lupte pentru a stabili cine ar trebui să conducă coaliția lor.

Cu toate acestea, ei își unesc forțele pentru a încerca să convingă Italia că lista realizărilor lui Meloni nu este altceva decât o manevră publicitară abilă, începând cu sistemul național de sănătate al Italiei. Ei au indicat săptămâna aceasta un studiu care arată că cheltuielile Italiei pentru sănătate, ca procent din PIB, au scăzut sub media europeană.

„Suntem țara din G7 care cheltuiește cel mai puțin pe sănătate pe cap de locuitor — este acesta un record pe care guvernul este pe cale să-l sărbătorească?”, a spus Conte.

„Meloni este închisă în biroul ei și ruptă de realitate”, a adăugat Schlein.

Săptămâna aceasta, un raport a arătat că prețul produselor alimentare de bază din Italia a crescut cu aproape o treime în ultimii cinci ani.

„Meloni vrea să le arate alegătorilor că a moștenit de la Silvio Berlusconi rolul de lider de vârf al centrului-dreapta din Italia”, a spus Vincenzo Galasso, profesor de științe politice la Universitatea Bocconi din Milano. „Evenimentul organizat de Meloni la Bari coincide cu momentul în care italienii se întorc din vacanță și, la fel ca în anii precedenți, descoperă că prețurile au crescut din nou.”

El a afirmat că bilanțul economic al lui Meloni este mixt. „Ocuparea forței de muncă este în creștere, iar deficitul este sub control, dar creșterea PIB-ului este sub un procent, iar ea a făcut puțin în ceea ce privește cercetarea, industria și inteligența artificială. A supraviețuit hotărând să nu ia decizii cu privire la problemele majore”, a spus el.

Galasso a adăugat: „De aceea, la Bari, ea va contracara toate aceste critici concentrându-se în discursul său pe longevitatea guvernului său.”

Giovanni Orsina, expert politic la Universitatea Luiss din Roma, a prezis că discursul lui Meloni de la Bari va fi, ca de obicei, combativ. „Discursurile sale anterioare sugerează că va vorbi despre cum a luptat în continuare chiar și atunci când adversarii ei doreau ca ea să eșueze — există întotdeauna un adversar”, a spus el. „Ea va spune: «Eram considerați outsideri, dar ne-am descurcat bine, am fost uniți, ne-am învins adversarii și am realizat multe, împotriva tuturor pronosticurilor».”

Citește și:

Nicușor Dan, mesaj pentru Giorgia Meloni după ce guvernul italian a stabilit un record de longevitate

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
4
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul italian, Giorgia Meloni
Nicușor Dan, mesaj pentru Giorgia Meloni după ce guvernul italian a stabilit un record de longevitate
photo-collage.png (80)
Giorgia Meloni stabilește un record în Italia. Guvernul său, cel mai longeviv de după cel de-al Doilea Război Mondial
photo-collage.png (80)
„Calul troian” al Rusiei în Italia o pune la încercare pe Giorgia Meloni. Analiști: E un pericol și pentru UE
insula Stromboli
„Micul paradis” unde se află cea mai izolată școală din Europa: are un singur elev și se află lângă unul dintre cei mai activi vulcani
incendiu sicilia
Sute de oameni evacuați în Sicilia, din cauza incendiilor care au ajuns până la case. Cea mai afectată este Taormina
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză...
photo-collage.png - 2026-09-04T170247.283
Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Trump, în pericol. Witkoff „s-a...
camera deputatilor parlament
Traseism în Parlament: În doar cinci luni, 19 aleși și-au schimbat...
Touching the light coming from smartphone
Cum au ajuns datele de publicitate online o armă împotriva trupelor...
Ultimele știri
Tânăr reținut după ce ar fi agresat sexual o femeie în zona unei stații de metrou din București. Apelul Poliției Capitalei
Protecția Consumatorilor a oprit serviciul de odihnă în 20 de grădinițe din Constanța. Probleme descoperite la paturile copiilor
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani pentru a emite sau modifica acte de identitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amal Clooney a cucerit din nou Veneția, acum într-o rochie mini cu franjuri. De pe covorul roșu al...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update...
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Cele mai sigure locuri de pe Pământ în cazul unui război nuclear. Unde ar fi cele mai mari șanse de...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”