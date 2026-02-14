Live TV

Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure”

Boris Pistorius alături de Friedrich Merz
Boris Pistorius alături de Friedrich Merz. Foto: Profimedia

Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat SUA sâmbătă împotriva derulării unor politici unilaterale, afirmând că o astfel de abordare nu va avea succes într-o lume a puterilor în competiţie, relatează dpa.

„Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure în lumea de astăzi a unor mari puteri emergente. Au nevoie de aliaţi”, a declarat Pistorius la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC).

El a spus că Europa are nevoie de „predictibilitate” şi „siguranţă” din partea Washingtonului, înainte de a se referi la recenta criză din cadrul NATO declanşată de demersul preşedintelui american Donald Trump de a obţine controlul asupra Groenlandei, care aparţine Danemarcei.

„Punerea sub semnul întrebării a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii unui stat membru NATO. Excluderea aliaţilor europeni de la negocieri care sunt cruciale pentru securitatea continentului. Toate acestea afectează alianţa noastră şi ne întăreşte adversarii”, a declarat Pistorius în scurtul său discurs.

El a mai spus că a împărtăşit frustrarea exprimată mai devreme la Munchen de secretarul de stat american Marco Rubio privind eşecul organizaţiilor internaţionale de a rezolva conflicte şi crize.

El a apreciat însă că soluţia este „reformarea şi revigorarea” acestor instituţii, nu abandonarea lor.

Pistorius a afirmat că percepe noua strategie de apărare a SUA, care scade importanţa Europei pentru a prioritiza securitatea internă, securitatea emisferei vestice şi contracarării Chinei, într-un mod „realist şi pragmatic”.

Pentru următorul capitol al parteneriatului transatlantic, a adăugat el, trebuie să existe o distribuţie a poverii clară şi corectă, Europa asumându-şi un rol mai important.

„Europa trebuie să preia iniţiativa în asigurarea unor forţe convenţionale robuste şi să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria vecinătate, în timp ce SUA continuă să contribuie cu sprijin strategic şi nuclear pentru viitorul previzibil”, a spus el.

 

