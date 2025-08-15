Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni

UE ia în considerare acordarea Moldovei unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, devansând astfel Ucraina pentru prima dată, scrie Politico.

Conform scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar vota pentru deschiderea unui prim „grup de negociere” pentru Moldova – un pas juridic esențial pe calea aderării – la începutul lunii viitoare, după o reuniune a miniștrilor UE, potrivit a trei diplomați și unui oficial al UE.

O astfel de măsură ar oferi un puternic impuls electoral președintei Maia Sandu, al cărei partid face campanie pe o platformă pro-UE și se confruntă cu eforturi hotărâte din partea Rusiei de a influența votul în favoarea Moscovei.

„Trebuie găsită o modalitate de a deschide primul grup”, a declarat Siegfried Mureșan, un legislator conservator al UE care prezidează Comitetul de asociere UE-Moldova din Parlamentul European. „Ar trimite un semnal Rusiei. Ar elimina argumentul narativului rușilor, care susțin că nu există progrese pe calea aderării la UE.”

Ucraina în așteptare: Kievul s-ar putea supăra

Dar permiterea Moldovei să avanseze, lăsând Ucraina în așteptare, riscă să supere Kievul, a cărui cerere de aderare la UE a avansat în paralel cu cea a Moldovei, de când ambele țări au primit undă verde inițială din partea Consiliului European în 2023.

„Există pericolul de a transmite un semnal greșit ucrainienilor”, a declarat un diplomat ucrainean. „Într-un moment în care se discută despre pacea viitoare în Alaska, trebuie să menținem perspectiva aderării la UE cât mai puternică posibil.”

Atât Moldova, cât și Ucraina au întreprins reforme de anvergură pentru a adera la UE, îndeplinind toate etapele necesare pentru deschiderea unui prim capitol de negociere, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Nu există niciun motiv obiectiv pentru a bloca grupul 1”, a adăugat purtătorul de cuvânt într-un comentariu trimis prin e-mail.

Mesaj puternic

Problema este că cererea Ucrainei este blocată de Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, a făcut din opoziția față de aderarea Kievului la blocul comunitar un punct cheie al propriei sale campanii pentru realegerea de anul viitor.

Astfel, în timp ce Moldova ar putea obține aprobarea tuturor celor 27 de țări membre pentru deschiderea unui grup de negociere la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale din 1 septembrie, Ucraina are puține șanse să obțină sprijinul unanim.

Aceasta a pus țările pro-extindere, inclusiv Danemarca, care deține președinția UE, într-o situație dificilă.

Dacă mențin candidatura Moldovei strict legată de cea a Ucrainei, nu vor putea avansa cu niciuna dintre ele. Permiterea Moldovei să avanseze înainte de 28 septembrie ar transmite un mesaj puternic alegătorilor pro-UE din Moldova, dar ar putea înfuria ucrainenii.

Potrivit unui diplomat al UE care urmărește îndeaproape procesul, sunt luate în considerare mai multe opțiuni pentru a arăta Ucrainei că candidatura sa avansează, chiar dacă nu se deschide niciun grup de negociere — inclusiv acordarea accesului Kievului la programul Orizont Europa sau la programul de schimb de studenți Erasmus.

„Există multe lucruri pe care le putem face pentru a apropia Ucraina de Europa în alte moduri decât procedura formală de negociere”, a declarat diplomatul UE. „Esential este să continuăm să avansăm și să clarificăm faptul că opoziția Ungariei nu este considerată legitimă și că adevărata miză este finalizarea procesului.”

Moment istoric

Diplomații și oficialii au subliniat, de asemenea, că circumstanțele s-ar putea schimba rapid, în special în lumina întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin de vineri, din Alaska.

Dacă liderii ajung la un acord și stabilesc că aderarea Ucrainei la UE este o parte crucială a acestuia, Trump ar putea să-l convingă pe Orbán să-și ridice opoziția față de aderarea Kievului.

Susținătorii menținerii celor două candidaturi argumentează că Europa nu ar trebui să riște demoralizarea ucrainenilor care sunt hotărâți să adere la UE și că o strategie mai bună ar fi să-l preseze pe Trump să-l oblige pe Orbán să-și ridice blocada.

„Este un moment istoric și trebuie să privim această situație în ansamblul ei. Aderarea la UE este o parte crucială a oricărui acord de pace”, a adăugat diplomatul.

Editor : Sebastian Eduard