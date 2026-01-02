Mutare strategică la vârful puterii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski

Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației Președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție.

Președintele Volodimir Zelenski i-a propus lui Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare, să preia conducerea Biroului Președintelui pe 2 ianuarie.

Această mișcare vine în urma unei remanieri majore care a dus la demiterea lui Andrii Iermak , șeful de cabinet al lui Zelenski , la sfârșitul lunii noiembrie. Schimbarea a avut loc în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina, semnalând o schimbare în dinamica conducerii.

Locotenentul general Budanov, în vârstă de 39 de ani, conduce serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) din 2020. Sub conducerea sa, HUR a devenit o forță redutabilă în timpul invaziei rusești la scară largă.

Șeful serviciului de informații a devenit un nume cunoscut în Ucraina, iar agenția sa este considerată una dintre cele mai competente instituții din țară.

Budanov s-a făcut remarcat mai ales prin operațiunile curajoase de eliminare a mai multor generali ruși sau Spider Web.

Editor : A.R.