Număr uriaș de jurnaliști uciși de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile de la Kiev acuză o persecuție a reporterilor

De când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, 116 jurnaliști au fost uciși și 26 rămân în captivitate, a declarat Ministerul Culturii din Ucraina pe 3 noiembrie, marcând Ziua pentru încetarea impunității pentru crimele împotriva jurnaliștilor.

De la începutul războiului din Ucraina, forțele ruse au ucis și capturat jurnaliști, încălcând dreptul internațional umanitar și Convenția de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de război, transmite presa de la Kiev.

Numărul total de 116 jurnaliști uciși include și cei care s-au alăturat armatei după începerea invaziei. Optsprezece jurnaliști au murit în timp ce își îndeplineau îndatoririle profesionale, potrivit Ministerului Culturii.

Comitetul Național al Ucrainei pentru Cooperare cu UNESCO a condamnat detențiile ilegale, tortura și uciderea jurnaliștilor, precum și campaniile de dezinformare, hărțuirea și violența de gen în spațiul cibernetic, cum ar fi hărțuirea online, cyberbullying-ul și încălcarea securității datelor, care vizează jurnaliștii ucraineni.

Comitetul a îndemnat comunitatea internațională să acorde atenție „crimelor sistematice ale Rusiei împotriva lucrătorilor din mass-media ucraineană”.

Ucraina a solicitat încetarea persecuției jurnaliștilor, eliberarea tuturor lucrătorilor din mass-media închiși și crearea unui mecanism internațional pentru tragerea la răspundere a autorilor, condamnând în același timp încercările de „legitimare a propagandei de stat ca jurnalism”.

Un recent atac cu drone rusești a ucis-o pe jurnalista Freedom TV Olena Hramova și pe cameramanul Yevhen Karmazin pe 23 octombrie în orașul Kramatorsk din regiunea Donetsk.

Rusia a comis 848 de crime împotriva jurnaliștilor și mass-media din Ucraina în cei trei ani și jumătate de invazie pe scară largă, a raportat Institutul de Informare în Masă pe 7 octombrie.

