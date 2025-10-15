Partidul Ursulei Von der Leyen amenință că va respinge propunerea de buget al UE. Siegfried Mureșan: „Ar putea deveni inevitabil”

Cel mai mare grup din Parlamentul European amenință să respingă o parte esențială a propunerii de buget multianual al Comisiei Europene din noiembrie. Într-o confruntare majoră, Partidul Popular European (PPE) - din care fac parte președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și majoritatea comisarilor săi - și-a reînnoit amenințarea de a refuza să susțină propunerea, dacă nu obține concesii importante în ceea ce privește fondurile pentru agricultori și primari, anunță Politico.

„Dacă cererile noastre vor fi ignorate de Comisie, membrii noștri vor considera respingerea drept inevitabilă”, a declarat Siegfried Mureșan, negociatorul principal al PPE pentru următorul cadru financiar multianual (CFM). El a adăugat că PPE „se așteaptă” la concesii serioase din partea Comisiei „până în noiembrie”.

„Respingerea poate fi evitată numai în cazul în care Comisia își îmbunătățește propunerea în scurt timp. Nicio opțiune nu este exclusă”, a adăugat Mureșan într-o declarație scrisă.

PPE pune presiune pe Comisie după zile întregi de întâlniri cu comisarii responsabili de buget, care au fost descrise de membrii partidului drept neproductive.

Dacă impasul continuă, Parlamentul European ar putea înainta o moțiune de respingere a propunerii în cadrul unei sesiuni plenare la Bruxelles, pe 12 noiembrie. O astfel de măsură ar primi probabil sprijinul majorității grupurilor politice, arată Politico.

Comisia ar putea, teoretic, să ignore votul Parlamentului, dar acest lucru ar putea crea probleme pe viitor, având în vedere că este necesar acordul Parlamentului pentru aprobarea următorului buget pe șapte ani, care acoperă perioada 2028-2034.

Pentru a acorda mai mult timp negocierilor, PPE a renunțat la amenințarea anterioară de a depune o moțiune împotriva propunerii Comisiei în cadrul sesiunii plenare de săptămâna viitoare de la Strasbourg.

Sub presiunea puternică a fermierilor și a primarilor, PPE a cerut modificarea unui plan controversat de reunire a fondurilor destinate fermierilor și regiunilor - care reprezintă peste jumătate din bugetul total al UE - într-un fond unic gestionat de guvernele naționale.

„Am avut întâlniri cu comisarul pentru agricultură Christophe Hansen... încercăm să îmbunătățim propunerea”, a declarat Herbert Dorfmann, principalul legislator al PPE în domeniul agriculturii, pentru Politico. El a avertizat că „sunt gata să susțină respingerea propunerii dacă nu se înregistrează nicio evoluție” din partea Comisiei.

În zilele următoare, parlamentarii de rang înalt ai PPE vor continua întâlnirile cu comisarii responsabili de buget, agricultură și politică regională - Piotr Serafin, Christophe Hansen și Raffaele Fitto - în încercarea de a obține concesii.

Editor : C.A.